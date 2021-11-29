【澳元定存】澳元定存最高11厘 中小行偷步鬥加存息

▲ 澳洲將於下周二議息，花旗料最快或於2023年才加息。

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南非變種病毒有惡化趨勢，頓變今年壓軸「灰犀牛」，股友憧憬年底粉飾窗櫥的願望恐成泡影，熱錢湧入日圓及瑞士法郎躲避。適逢下周二及周三（12月7及8日），澳洲央行及加拿大央行先後議息，大行花旗預料，0micron疫變暫無改主流央行的收水退市步伐，預期澳洲或於2023年才恢復加息。而商品貨幣中，以澳元為首選，預計半年內重上0.74高位。

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花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖今午（11月29日）回應本報查詢指，聯儲局於12月16日議息，暫仍然預期可能宣布加快縮減買債步伐，最快或於明年中才加息，維持美元未來6個月至1年挑戰96.91、長線目標96.09的預測。

談及澳紐加幣，陳正犖估計，加拿大明年4月可能加息，3大商品貨幣中最看好澳元。他剖析，最近澳元已調整，或已反映鐵礦石價格下跌及中國經濟放緩的負面影響。可是，澳洲央行暫未冷卻市場對2023年的加息預測，均可能利好澳元。澳元兌美元未來3個月預測為0.73，6至12個月目標為0.74。

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此外，市場仍在激辯疫變會否打窒央行的加息閂水喉大計，但港銀續搶閘加澳元定期存款息，如富邦日前把澳元7天年息加至10厘，跟發鈔行中銀香港 （02388） 及集友看齊，但不及高息王滙豐（HSBC）的11厘；而大眾銀行及招商永隆亦鬥加中長息。

華僑永亨經濟師表示，全球瀰漫恐慌情緒，且觀望油組OPEC於周三（12月1日）開會，估計未來兩周澳元兌美元介乎0.71至0.728；兌港元的支持位為5.5369，阻力區在5.68。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源