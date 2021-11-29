  • 24°C
香港時間 : 20211129日 (一) 17:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【澳元定存】澳元定存最高11厘 中小行偷步鬥加存息

17:00 2021/11/29

分享：

澳洲將於下周二議息，花旗料最快或於2023年才加息。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

南非變種病毒有惡化趨勢，頓變今年壓軸「灰犀牛」，股友憧憬年底粉飾窗櫥的願望恐成泡影，熱錢湧入日圓及瑞士法郎躲避。適逢下周二及周三（12月7及8日），澳洲央行及加拿大央行先後議息，大行花旗預料，0micron疫變暫無改主流央行的收水退市步伐，預期澳洲或於2023年才恢復加息。而商品貨幣中，以澳元為首選，預計半年內重上0.74高位。

*重溫今早《ET開市直擊》南非變種病毒有幾嚇人 資金四散有貨好快走？【按此 - 附time code】*

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖今午（11月29日）回應本報查詢指，聯儲局於12月16日議息，暫仍然預期可能宣布加快縮減買債步伐，最快或於明年中才加息，維持美元未來6個月至1年挑戰96.91、長線目標96.09的預測。

談及澳紐加幣，陳正犖估計，加拿大明年4月可能加息，3大商品貨幣中最看好澳元。他剖析，最近澳元已調整，或已反映鐵礦石價格下跌及中國經濟放緩的負面影響。可是，澳洲央行暫未冷卻市場對2023年的加息預測，均可能利好澳元。澳元兌美元未來3個月預測為0.73，6至12個月目標為0.74。

*重溫《石Sir午市閒談》今日推介港鐵｜恒隆、新地、太古、騰訊、小米最新部署*

澳元定存息最高11厘  大行息率撼贏中小行【下一頁】​​​​​

此外，市場仍在激辯疫變會否打窒央行的加息閂水喉大計，但港銀續搶閘加澳元定期存款息，如富邦日前把澳元7天年息加至10厘，跟發鈔行中銀香港 （02388） 及集友看齊，但不及高息王滙豐（HSBC）的11厘；而大眾銀行及招商永隆亦鬥加中長息。

華僑永亨經濟師表示，全球瀰漫恐慌情緒，且觀望油組OPEC於周三（12月1日）開會，估計未來兩周澳元兌美元介乎0.71至0.728；兌港元的支持位為5.5369，阻力區在5.68。

更多【高息定存】文章

相關新聞：【港元定存】港元定存息趨同變新常態 3個月最高0.7厘

【人幣定存】人民幣1個月定存最高5厘 大跌市急覓避風港

【港元定存】港元短存最高5.8厘 7天速賺5500元

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用【按此】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

澳元 定期存款 外幣定期存款

下一篇文章

【港元定存】港元定存息趨同變新常態 3個月最高0.7厘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【周焯華受查】周焯華涉內地開設賭場犯罪、澳門警方帶回調查　太陽娛樂：屬周焯華個人事務、公司無影響（第四版）
【周焯華受查】周焯華涉內地開設賭場犯罪、澳門警方帶回調查　太陽娛樂：屬周焯華個人事務、公司無影響（第四版）
【變種病毒】一文看清Omicron對股債匯商品影響　邊個股市最抗跌
【變種病毒】一文看清Omicron對股債匯商品影響　邊個股市最抗跌
【港元定存】港元短存最高5.8厘 7天速賺5500元
【港元定存】港元短存最高5.8厘 7天速賺5500元
【變種病毒】高盛：Omicron不太可能更糟糕　短期對沖這一類風險資產
【變種病毒】高盛：Omicron不太可能更糟糕　短期對沖這一類風險資產
【阿里巴巴9988】分拆業務憧憬利好？　阿里巴巴逆市揚逾3%（第二版）
【阿里巴巴9988】分拆業務憧憬利好？　阿里巴巴逆市揚逾3%（第二版）
【變種病毒】Omicron來勢洶洶　多間藥廠表明會迅速行動、最快明年初有疫苗
【變種病毒】Omicron來勢洶洶　多間藥廠表明會迅速行動、最快明年初有疫苗
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款