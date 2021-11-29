  • 24°C
香港時間 : 20211129日 (一) 18:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【元宇宙】虛擬遊艇以65萬美元出售　為Sandbox中最昂貴的NFT資產

環球政經 17:32 2021/11/29

分享：

元宇宙開發商Republic Realm以149枚以太幣（約為65萬美元）的價格，成功出售The Metaflower豪華遊艇，令到這艘「遊艇」成為虛擬遊戲世界中The Sandbox中最昂貴的NFT 資產。

The Sandbox是個虛擬世界，玩家可以在其中建構、擁有自己的遊戲體驗並從中獲利。據Hypebeast報道，Republic Realm 開發了名為「夢幻島」（Fantasy Islands），由100個私人島嶼組成。

【筍工推介】環保署請法律資訊助理 月薪1.8萬 主要職責一覽 【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

價值65萬美元的虛擬遊艇，為一艘超豪華的巨型遊艇，設有DJ台、兩個直升機停機坪和一個熱水浴缸，以及其他便利設施。 該「遊艇」用作為 The Sandbox 設計的 The Fantasy Collection 系列豪華 NFT，其他奢侈品包括私人島嶼、水上電單車和快艇。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 陳楚琨

元宇宙 Meta NFT 經濟 遊戲 設計 美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【公屋裝修】為迎娶新抱同住 41萬裝修381呎天平邨單位 「藝術漆」點綴牆身 廚房玻璃趟門一舉兩得
【公屋裝修】為迎娶新抱同住 41萬裝修381呎天平邨單位 「藝術漆」點綴牆身 廚房玻璃趟門一舉兩得
【理財熱話】 港男手持3個細單位 手上現金大約1千萬 「有幾多身家先可以安心退休？」
【理財熱話】 港男手持3個細單位 手上現金大約1千萬 「有幾多身家先可以安心退休？」
【帶你睇盤】屯門平價上車之選　前港姐亦曾投資　單位連裝修可即買即住
【帶你睇盤】屯門平價上車之選　前港姐亦曾投資　單位連裝修可即買即住
【好老闆邊度搵】星之子陳易希對員工有幾好? 享180度海景辦公室+公司出錢去外國旅行 想加入團隊機會來了
【好老闆邊度搵】星之子陳易希對員工有幾好? 享180度海景辦公室+公司出錢去外國旅行 想加入團隊機會來了
[騰訊700] 騰訊財付通遭罰款278萬人幣 涉及外匯業務違規
騰訊700] 騰訊財付通遭罰款278萬人幣 涉及外匯業務違規
[阿里巴巴9988] 傳阿里下放權力予旗下部門 或為分拆業務上市鋪路
阿里巴巴9988] 傳阿里下放權力予旗下部門 或為分拆業務上市鋪路
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款