【元宇宙】虛擬遊艇以65萬美元出售　為Sandbox中最昂貴的NFT資產

元宇宙開發商Republic Realm以149枚以太幣（約為65萬美元）的價格，成功出售The Metaflower豪華遊艇，令到這艘「遊艇」成為虛擬遊戲世界中The Sandbox中最昂貴的NFT 資產。

The Sandbox是個虛擬世界，玩家可以在其中建構、擁有自己的遊戲體驗並從中獲利。據Hypebeast報道，Republic Realm 開發了名為「夢幻島」（Fantasy Islands），由100個私人島嶼組成。

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價值65萬美元的虛擬遊艇，為一艘超豪華的巨型遊艇，設有DJ台、兩個直升機停機坪和一個熱水浴缸，以及其他便利設施。 該「遊艇」用作為 The Sandbox 設計的 The Fantasy Collection 系列豪華 NFT，其他奢侈品包括私人島嶼、水上電單車和快艇。

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