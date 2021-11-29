【英倫的天空@iM網欄】英國聖誕如何自處 介紹搵工點子

又到聖誕節了。由於疫情政策；由英國飛回香港要隔離21天，我們超過一半的學生都決定聖誕假期留在英國了！大學生有宿舍，中學生就需要安排寄宿家庭。一衆父母未能和子女團聚；只能透過互聯網視像見面了。這幾天加上英航又突然停航；原先計劃飛回香港的學生也非常狼狽。

「大衞叔叔，現在又有隻變種病毒，孩子留在英國點算好？」





變種病毒 Omicron 來勢洶洶，連英國首相都嚴陣戒備，宣布恢復旅客隔離措施及商場商店和公共交通服務強制戴口罩措施。奉勸香港學生們，要提高警覺，緊記出外常帶口罩，勤消毒及避免人多聚集地例如夜店狂歡慶祝派對活動。

很多新移民的朋友們都紛紛報訊找到工作，香港人機靈及適應能力高，安頓好家人生活後；找到工作很重要；每月才有生活費維持或是幫補開支；但也可見在英國找工作不如想像中難，以下是一些朋友的工作歸類；大家不妨參詳下：

髪型師

肉類切割員

超市工作

咖啡師

日式及中式餐飲工作

會計師

室內設計及裝修工作

補習工作

中醫師工作

護士

寵物美容

地產代理

麵包及蛋糕師

沒有以上技能不打緊；剛剛説了很多學生也找寄宿家庭；如果家裏能空出一間房間；有床有枱；能提供一日三餐，自問有愛心及負責任，可以考慮加入做寄宿家庭。我認識一些朋友做了十多年照顧學生，現在已經有幾層樓在手了。

新來英國的朋友們，捱過英國的日短夜長的嚴冬；然後也真心喜愛的話，恭喜你，你已經有英國生活的本能了！

作者_大衞叔叔（姚大衞）簡介： 為Hopeland Academic總監，多年來因工作原因一直於香港和英國兩地遊走。他熟悉英國的生活環境，不論是居住投資，移民政策、或是家長最關注的英國升學，大衞叔叔也樂意分享個人經驗和心得。

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