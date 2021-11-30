  • 21°C
香港時間 : 20211130日 (二) 09:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】細船務公司為節流 炒剩一員工身兼多職 工作出錯誰之過？

理財智慧 09:00 2021/11/30

分享：

疫情下很多公司借機削減人手，最近有網民在網上討論區發文，指自己正在一間船務公司任職，本身不同員工負責不同的職位，受疫情影響，公司生意欠佳決定節省人手，樓主需要身兼多職，承擔其他人的責任，所以她在網上發文，向其他網民詢問意見。

按圖了解更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

【職場熱話】打工仔因家事請辭 離職前被同事刁難 安排座位連電腦都冇 【下一頁

貼文一出後，大家都認為樓主的問題是無心之失，並安慰道：「樓主本身只是負責會計的工作，因為公司的原因才要接手其他工作，當然一下子不能上手」、「每個人都有不同的專長，你安排不合適的人在不合適的工作，責任當然在資方身上」、「一個人做四個人的工作，相信無人可以受得了」，更有不少人認為主要問題是出自公司身上，「又要馬兒好，又要馬兒不吃草，如果公司願意請船務，便不會有問題。」

另有人建議樓主應該跟公司反映自己意見，例如：「樓主應該要表達自己的不滿，不要強行將責任放在自己身上，否則老闆只會認為是你的能力問題，而不是工作量的問題。」、「明白過去一年因為疫情的原因，不少公司要節流，但疫情改善了，老闆應該請人協助樓主。」

最後，有網民建議樓主應轉換工作，「這樣的公司留不下去，樓主應找其他工作，否則日後問題只會一直重覆。」

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：陳頌潔

職場文化 會計 疫情

上一篇文章

【樓市熱話】公屋住戶凌晨煮咖喱被人投訴 管理處貼告示籲：影響入睡

下一篇文章

【職場熱話】打工仔列舉「上司10大惡頂行為」 到底有甚麼行為令人感同身受呢?
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【公屋裝修】為迎娶新抱同住 41萬裝修381呎天平邨單位 「藝術漆」點綴牆身 廚房玻璃趟門一舉兩得
【公屋裝修】為迎娶新抱同住 41萬裝修381呎天平邨單位 「藝術漆」點綴牆身 廚房玻璃趟門一舉兩得
【好老闆邊度搵】星之子陳易希對員工有幾好? 享180度海景辦公室+公司出錢去外國旅行 想加入團隊機會來了
【好老闆邊度搵】星之子陳易希對員工有幾好? 享180度海景辦公室+公司出錢去外國旅行 想加入團隊機會來了
[阿里巴巴9988] 傳阿里下放權力予旗下部門 或為分拆業務上市鋪路
阿里巴巴9988] 傳阿里下放權力予旗下部門 或為分拆業務上市鋪路
【職場熱話】 大廈保安員「真人不露相」 一聊天先知底細 財力引人嘩然
【職場熱話】 大廈保安員「真人不露相」 一聊天先知底細 財力引人嘩然
【青姐話】兩萬四失守 如何定去留？
【青姐話】兩萬四失守 如何定去留？
【帶你睇盤】屯門平價上車之選　前港姐亦曾投資　單位連裝修可即買即住
【帶你睇盤】屯門平價上車之選　前港姐亦曾投資　單位連裝修可即買即住
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款