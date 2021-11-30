【職場熱話】細船務公司為節流 炒剩一員工身兼多職 工作出錯誰之過？

疫情下很多公司借機削減人手，最近有網民在網上討論區發文，指自己正在一間船務公司任職，本身不同員工負責不同的職位，受疫情影響，公司生意欠佳決定節省人手，樓主需要身兼多職，承擔其他人的責任，所以她在網上發文，向其他網民詢問意見。

按圖了解更多，樓主經歷：

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貼文一出後，大家都認為樓主的問題是無心之失，並安慰道：「樓主本身只是負責會計的工作，因為公司的原因才要接手其他工作，當然一下子不能上手」、「每個人都有不同的專長，你安排不合適的人在不合適的工作，責任當然在資方身上」、「一個人做四個人的工作，相信無人可以受得了」，更有不少人認為主要問題是出自公司身上，「又要馬兒好，又要馬兒不吃草，如果公司願意請船務，便不會有問題。」

另有人建議樓主應該跟公司反映自己意見，例如：「樓主應該要表達自己的不滿，不要強行將責任放在自己身上，否則老闆只會認為是你的能力問題，而不是工作量的問題。」、「明白過去一年因為疫情的原因，不少公司要節流，但疫情改善了，老闆應該請人協助樓主。」

最後，有網民建議樓主應轉換工作，「這樣的公司留不下去，樓主應找其他工作，否則日後問題只會一直重覆。」

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責任編輯：陳頌潔