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愈舊愈難升值　3年前買老牌藍籌屋苑　終明賺暗蝕走人

股樓投資 17:18 2021/11/29

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不少人傾向購買老牌藍籌屋苑，因流轉旺高，較易搵到買家轉手，但部分藍籌屋苑樓齡漸大，物業價值始終受影響。近期杏花邨、沙田第一城均錄明賺暗蝕成交，買家均於2018年置業。

美聯物業李聖智說，杏花邨2座中層05室，實用面積471平方呎，兩房間隔，日前以811萬元易手，實用呎價約17,219元。據了解，原業主於2018年4月以778萬元購得上址，現帳面賺約33萬元，但若連佣金、稅項計，料要微蝕離場。 

中原地產侯惠良說，沙田第一城11座中層C室，實用面積484平方呎，三房間隔，日前以775萬元易手，實用呎價約16,012元。代理續說，由於業主急沽，所以上述單位成交價較同類單位市價約795萬元，低約2.5%。據了解，原業主於2018年10月以750萬元買入單位，持貨3年，現帳面獲利25萬元，但若連佣金、稅項計，料要微蝕離場。 

焦點新盤

皓日示範單位直擊　拆門拆牆大變身　兩房變一房【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 杏花邨 中原地產 美聯物業 沙田第一城

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