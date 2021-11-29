【港元定存】港元定存息趨同變新常態 相同存期最高0.7厘

▲ 信銀國際3個月及半年港元定存享0.7厘，門檻僅1萬元。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

南非變種病毒Omicron不斷擴散，震散全球股滙債，日本及以色列鎖國自保，難怪游資急覓避風港，股友提早計數離場，難免令港元定期存款為避險首選。

*重溫《ET開市直擊》南非變種病毒有幾嚇人 資金四散有貨好快走？*【按此 - 附time code】

眼下大小銀行爭相提供不同存期卻享相同息率，專家指，存息趨同頓成市場新趨勢，業界冀盡攬大小戶，以及迎合不同避險族所需。例如上周星展微升中短息0.05厘，現時旗下3個月、4個月及半年期，皆報0.2厘。

比拼起存額相同，而不同存期卻享劃一息率，最高息是雙冠王，齊享0.7厘，分別為建行亞洲的3個月及半年有0.7厘，但主攻大戶，入場費為100萬元新錢。同樣，信銀國際3個月及半年亦有0.7厘，但萬元戶也可進場，因最低存款只須1萬元。

論及選擇最多，要數建行亞洲，旗下4個存期（3個月、4個月、5個月及半年）皆有0.6厘，但須百萬富翁存入100萬元；10萬元也有0.55厘。

*重溫《石Sir午市閒談》今日推介港鐵｜恒隆、新地、太古、騰訊、小米最新部署*

人民幣1個月定存5厘 大跌市急覓避風港【下一頁】

此外，虛擬銀行的存息也趨同，如小米 （01810） 牽頭參股的虛銀天星（AirStar Bank），9個月及1年為0.6厘。而工銀亞洲、騰訊 （00700） 和港交所 （00388） 有份的虛銀富融（Fusion Bank），半年與1年為0.65厘。至於數到門檻最低，眾安（ZA Bank）允1元進場，無論是3個月、半年及1年皆享0.5厘。另一邊廂，富融亦容許1元敍造半年與1年享0.55厘。

今日（11月29日）為期指結算日，恒指失守兩萬四，淡友佔盡上風，且在美債息急回下，「聖誕鐘炒滙豐（HSBC）」恐成絕響，歲晚收爐的網民，早已預期聖誕節快「落」。而港元1個月拆息今天重上0.1厘，為7個月高位，但暫未見港銀加息。

綜觀短中長息，冠全城是富邦3個月年息6.88厘；半年及1年期也是該行居首，分別報0.8厘及0.85厘。可是，論及賺息最多，是集友7天短存享5.8厘，以上限500萬元計，大戶可速賺約5,500元。

更多【高息定存】文章

相關新聞：【港元定存】港元短存最高5.8厘 7天速賺5500元

【美元定存】美元3個月定存最高息1.8厘 跨境客尊享特惠息率

【英鎊定存】英鎊定存息最高12.88厘 中小行突擊推破頂息

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用【按此】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

特約記者：曾桂芬

責任編輯：陳楚源