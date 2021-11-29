  • 23°C
香港時間 : 20211129日 (一) 20:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【港元定存】港元定存息趨同變新常態 相同存期最高0.7厘

16:51 2021/11/29

分享：

信銀國際3個月及半年港元定存享0.7厘，門檻僅1萬元。

    點擊圖片放大
    +11
    +10

南非變種病毒Omicron不斷擴散，震散全球股滙債，日本及以色列鎖國自保，難怪游資急覓避風港，股友提早計數離場，難免令港元定期存款為避險首選。

*重溫《ET開市直擊》南非變種病毒有幾嚇人 資金四散有貨好快走？*【按此 - 附time code】

眼下大小銀行爭相提供不同存期卻享相同息率，專家指，存息趨同頓成市場新趨勢，業界冀盡攬大小戶，以及迎合不同避險族所需。例如上周星展微升中短息0.05厘，現時旗下3個月、4個月及半年期，皆報0.2厘。

比拼起存額相同，而不同存期卻享劃一息率，最高息是雙冠王，齊享0.7厘，分別為建行亞洲的3個月及半年有0.7厘，但主攻大戶，入場費為100萬元新錢。同樣，信銀國際3個月及半年亦有0.7厘，但萬元戶也可進場，因最低存款只須1萬元。

論及選擇最多，要數建行亞洲，旗下4個存期（3個月、4個月、5個月及半年）皆有0.6厘，但須百萬富翁存入100萬元；10萬元也有0.55厘。

*重溫《石Sir午市閒談》今日推介港鐵｜恒隆、新地、太古、騰訊、小米最新部署*

人民幣1個月定存5厘 大跌市急覓避風港【下一頁

此外，虛擬銀行的存息也趨同，如小米 （01810） 牽頭參股的虛銀天星（AirStar Bank），9個月及1年為0.6厘。而工銀亞洲、騰訊 （00700） 和港交所 （00388） 有份的虛銀富融（Fusion Bank），半年與1年為0.65厘。至於數到門檻最低，眾安（ZA Bank）允1元進場，無論是3個月、半年及1年皆享0.5厘。另一邊廂，富融亦容許1元敍造半年與1年享0.55厘。

今日（11月29日）為期指結算日，恒指失守兩萬四，淡友佔盡上風，且在美債息急回下，「聖誕鐘炒滙豐（HSBC）」恐成絕響，歲晚收爐的網民，早已預期聖誕節快「落」。而港元1個月拆息今天重上0.1厘，為7個月高位，但暫未見港銀加息。

綜觀短中長息，冠全城是富邦3個月年息6.88厘；半年及1年期也是該行居首，分別報0.8厘及0.85厘。可是，論及賺息最多，是集友7天短存享5.8厘，以上限500萬元計，大戶可速賺約5,500元。

更多【高息定存】文章

相關新聞：【港元定存】港元短存最高5.8厘 7天速賺5500元

【美元定存】美元3個月定存最高息1.8厘 跨境客尊享特惠息率

【英鎊定存】英鎊定存息最高12.88厘 中小行突擊推破頂息

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用【按此】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

特約記者：曾桂芬

責任編輯：陳楚源

虛擬銀行 信銀國際 建行亞洲 定期存款 港元定期存款

上一篇文章

【澳元定存】澳元定存最高11厘 中小行偷步鬥加存息

下一篇文章

【2021稅貸戰】大行加碼兩倍谷優惠 稅貸現金回贈1500元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【變種病毒】Omicron來勢洶洶　多間藥廠表明會迅速行動、最快明年初有疫苗
【變種病毒】Omicron來勢洶洶　多間藥廠表明會迅速行動、最快明年初有疫苗
【人幣定存】人幣7天定存12.5厘年息延至年底 中小行月結前續打搶存戰
【人幣定存】人幣7天定存12.5厘年息延至年底 中小行月結前續打搶存戰
【阿里巴巴9988】分拆業務憧憬利好？　阿里巴巴逆市揚逾3%（第二版）
【阿里巴巴9988】分拆業務憧憬利好？　阿里巴巴逆市揚逾3%（第二版）
【周焯華受查】周焯華涉內地開設賭場犯罪、澳門警方帶回調查　太陽娛樂：屬周焯華個人事務、公司無影響（第四版）
【周焯華受查】周焯華涉內地開設賭場犯罪、澳門警方帶回調查　太陽娛樂：屬周焯華個人事務、公司無影響（第四版）
【港元定存】港元短存最高5.8厘 7天速賺5500元
【港元定存】港元短存最高5.8厘 7天速賺5500元
【變種病毒】高盛：Omicron不太可能更糟糕　短期對沖這一類風險資產
【變種病毒】高盛：Omicron不太可能更糟糕　短期對沖這一類風險資產
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款