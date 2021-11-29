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【Omicron變種】福西：美國用盡一切應對 封城仍太早

環球社會熱點 16:52 2021/11/29

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全球各國近日因新冠肺炎Omicron變種病毒，重新調查防疫措施。美國暫時未有發現Omicron變種感染，但華府傳染病專家福西強調，美國應該做好準備應對Omicron變種威脅。福西亦指出，現階段未能決定應否再次封城。

【Omicron變種】入境英國PCR檢測加價 最貴1600蚊 【下一頁】

福西（Anthony Fauci）周日（28日）受訪時表示，美國民眾需要做好準備，用盡一切方法應對Omicron變種。至於會否收緊防疫如封城或是新一輪強制接種，福西則指一切決定仍維時尚早。

同日，福西與總統拜登（Joe Biden）及美國新冠反應小組會面，商討如何應對Omicron變種的威脅。據悉，福西會上向拜登表明，需要兩周時間釐清Omicron變種的傳染性﹑致命性及其他特點，但他認為現有疫苗仍能一定程度保護民眾。

【Omicron變種】南非總統斥各國入境禁令：無科學根據 【下一頁】

福西據指在會上再次重申，第3針疫苗是民眾增加對抗新冠肺炎病毒保護力的現存最佳防疫手段，強調所有未接種成年人及兒童應盡快完成接種。

不過，福西亦提出應該預備最惡劣的情況出現，疫情發展可能超越政府預料，強調將會以科學為標準作出決定。

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責任編輯：吳漢培

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