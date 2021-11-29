【Omicron變種】憧憬OPEC+暫停增產　國際油價曾彈逾半成

▲ 市場揣測OPEC+可能暫停增產以應對Omicron，國際油價周一顯著反彈。

Omicron變種病毒突襲，上周五國際油價急插逾一成。不過，隨著市場揣測石油輸出國組織及盟友（OPEC+）可能暫停增產以應對Omicron，國際油價周一顯著反彈。

有傳OPEC+將原定於周一舉行的技術會議延後至周三，以便爭取更多時間評估Omicron的影響。雖然俄羅斯副總理Alexander Novak稱，該國認為沒有必要對石油市場採取緊急措施，又透露OPEC+無要求對產出協議重新談判，以應對Omicron的擴散，但市場仍然揣測OPEC+會因應Omicron採取措施。有關預期連同有分析指油價上周超賣，都成為支持油價反彈的因素。

布蘭特期油周一最多曾彈5.2%，高見每桶76.48美元；紐約期油周一最多曾抽升5.9%，高見每桶72.16美元。截至本港時間周一下午4時半左右，布蘭特期油升4.5%，報76.01美元；紐約期油漲約5%，報71.55美元。

Omicron變種病毒出現的消息，觸發國際油價上周五錄去年4月以來最大單日跌幅。布蘭特期油及紐約期油上周五分別暴瀉11.6%及13.1%，前者收報72.72美元，後者則收報68.15美元。

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