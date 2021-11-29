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【機迷熱話】PS5 Pro主機規格洩露　體積增加+首度支援8K遊戲

科技 17:30 2021/11/29

分享：

近日網上流傳關於PS5 Pro的主機規格，該機將首度支援8K遊戲。　

索尼（Sony）於上年推出的PlayStation 5至今仍持續缺貨，不少機迷都期待官方發布升級版PS5 Pro。近日網上流傳關於PS5 Pro的主機規格，該機將首度支援8K遊戲，並最快在明年正式面世。　

＜＜【PS5】第三方公司將無法銷售？　Sony申請PS5外殼專利

＜＜【芯片荒】各大數碼相機品牌現缺貨潮？　Sony：暫停接收A7 II、A6400新單　

從網上曝光渲染圖所示，升級版PS5 Pro延續PS5的流線型設計，其機身體積相對更加大。除此之外，裝置在處理效能方面也有所提升。據悉，PS5 Pro將會搭載AMD SoC芯片，最高可支援8K畫質遊戲，同時功耗達到300W。目前PS5定價為399美元（約3,111港元），外界預料，PS5 Pro產品價格將增加75%，提高至600至700美元（約4,679至5,459港元）。

另外，若PS5 Pro全面支援8K解像度遊戲，即代表其他硬件也需進一步提升性能，相關遊戲開發商也要推出更多可兼容8K的遊戲，有傳PS5 Pro將會在2022年推出。

責任編輯：李寶如

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