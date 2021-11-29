【Good Food，Good Mood@iM網欄】香港分子料理始祖 Bo Innovation

香港分子料理始祖 Bo Innovation

Bo Innovation哩個大名我細細個便聽過，由有廚魔之稱的名廚Alvin Leung梁經倫主理，以分子料理方式演繹具香港本土特色的創意菜餚，玩味十足，於2018年獲頒米芝蓮三星殊榮，當時我也在場，聽到不少質疑及否定的聲音，之後餐廳於2020年變成二星，令我有了先入為主的想法，總覺得他的gimmick大於味道，一直提不起勁前往一試。11月是我的生日月，相識逾廿載的老友C提議到Bo Innovation為我慶生，我先猶豫，後期待，覺得此乃一個契機，讓我一試香港分子料理始祖的實力。

餐前小食有五款之多，先是以雞尾酒 Martini 為概念的canapé，以竹籤串起蕎頭和橄欖，噴上中國茅台酒，酸酸甜甜胃口大開。至於另外四款，侍應鬼馬地賣關子，讓我們吃完後逐件估下它們各自模仿的香港地道美食，亦可在畫滿漫畫的轉盤上找答案。我的答案是：燒鵝、糉、齋燒鵝及菠蘿，而正確答案則是燒鵝（鵝肝及車厘子果醬）、糉（鹹蛋黃及乾瑤柱）、咖喱魚蛋（咖喱忌廉及三文魚子）及菠蘿油（菠蘿奶油餅乾）；雖然只答中兩題半，但已足夠激起我的勝負欲，想快點「玩」下一局。

第一道菜名為「O to dragon」，靈感源自菜心炒牛肉，以鮮蠔忌廉墊底模仿蠔油，上面是吞拿魚他他，旁邊一件肥美豐腴的中拖羅代表牛肉，最後以一片蠔葉點綴；侍應說它向一條香港好出名的「龍」致敬，食完整道菜便會自動開估；清碟後恍然大悟，原來不是「九龍」而是「李小龍」，認真貼題！

我們在六道菜的午餐之上加了幾款招牌菜，「小籠包」便是其中之一。外表似湯圓，上面一條紅色薑絲帶有浙江醋的味道，一啖放入口湯汁溢出，的確有小籠包的味道。

接著是「XO」，自家製的XO醬以牛肝菌及金菇等菇菌製作，適合茹素人士，醬汁方面用了中國黃酒及魚子，配襯支豆及日本腐竹，中日合璧。

到了主菜，老友C選了「西班牙紅蝦」，我則屬意名字比較有趣的「三杯乳鴿」。前者配上自家製麵條，麵條用蝦米油炒過，多膏的紅蝦頭不能錯過；後者是「三杯雞」的變奏，慢煮乳鴿配上脆洋蔥及朝鮮薊菜泥，十分惹味。

另一道招牌菜「雞煲」登場，用上南非28頭慢煮溏心鮑魚，配搭鴨蛋黃、魚子醬和露筍片。吃完鮑魚，輪到「煲仔飯」上場；市面上的意大利米通常陳年三年，這裡用的意大利米卻陳年了九年之久，吸味能力較強，加入黃油雞湯及燒粟米，最後在飯面灑上乾鮑粉，暖和味濃，好吃得很！

現代人注重環保，很多人也戒掉魚翅，廚師便創新地製作「魚翅甜品」，以蜜糖啫喱扮魚翅，配上南北杏奶凍，以鮮杏脯及杏脯汁加添果味，放在傳統魚翅湯盅內，把經典名菜以甜品形式重現眼前。

最後一道菜「8」，採用擁有90年歷史的八珍甜醋製作「薑醋」甜品，底部是八珍甜醋慕絲，搭配新鮮士多啤梨、巴馬臣芝士及青檸香茅醬，頂部的八珍甜醋脆片增加了口感層次，用來解膩亦得，得咗！

總括而言，確實比我想像中好，用餐過程亦十分好玩，不過吃同一個menu便會失去驚喜，故可以待轉新菜單後再encore！

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