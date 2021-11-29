【異動股】楓葉教育發盈警插15%　預告《民促法》或導致財年產生虧損

楓葉教育(01317)今日發盈警指，雖然預期截至8月31日止年度錄得收益增長約40%，但由於《民辦教育促進法實施條例》於今年9月1日生效，預期將就營運錄得大量資產減值虧損，將導致溢利大幅減少甚至可能導致8月止財政年度產生虧損，相比上一年度溢利5.09億人民幣。

集團今日股價大插15%創新低，股價跌至不足1元，市值不足30億元。

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