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【異動股】楓葉教育發盈警插15%　預告《民促法》或導致財年產生虧損

股樓投資 16:38 2021/11/29

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楓葉教育(01317)今日發盈警指，雖然預期截至8月31日止年度錄得收益增長約40%，但由於《民辦教育促進法實施條例》於今年9月1日生效，預期將就營運錄得大量資產減值虧損，將導致溢利大幅減少甚至可能導致8月止財政年度產生虧損，相比上一年度溢利5.09億人民幣。

集團今日股價大插15%創新低，股價跌至不足1元，市值不足30億元。

 

 

【大行報告】 瑞信指風險回報吸引 全綫升級叫買 

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同場加映﹕【iM會客室】鮑威爾連任變鹰 港股帶頭冧檔

 

 

 

 

 

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撰文 : 周兆邦

楓葉教育（01317） 港股
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