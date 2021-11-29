【ESG】恒生公司推3新指數　涵蓋ESG、低碳及可持續元素

恒指公司公布，推出3項新指數，包括恒指ESG篩選指數、恒指低碳指數及恒指可持續發展指數。3條指數都是以恒生指數現有60隻成份股為基礎，再篩走部分成份股。

恒指低碳指數有60隻成份股，即全數恒指藍籌都在成份股內。恒指ESG篩選指數有58隻成份股，中電 （00002） 及電能 （00006）暫未被納入指數內。恒指可持續發展指數屬定制指數，成份股共54隻，未被納入的藍籌包括中電、電能、新世界發展 （00017） 、中石油（00857）、中石化（00386）及中信股份 （00267） 。

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