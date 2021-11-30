【職場熱話】打工仔列舉「上司10大惡頂行為」 到底有甚麼行為令人感同身受呢?

不少打工仔遇過難搞、麻煩、難以相處的上司，最近有網友在網上發文分享上司的「十大惡頂行為」，帖文一出後，引起不少網民的回應，很多人都「感同身受」，指自己的上司都有類似的問題，到底是甚麼的行為令網民都聞風喪膽、人神共憤呢?

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【職場熱話】打工仔離職兩年 斷聯舊同事無故打擾 求教電腦系統操作 無禮態度令人氣憤 【下一頁】

在貼文一出後，不少人表示自己有類似的上司，發現遇上很多「知音人」，比如：「上司最喜歡在下班前才交代工作，認為超時工時才是好員工」、「上司最喜歡在非上班時間要員工工作，一個電郵、一個短信就交代工作，最怕收到短信問你方不方便談一下」、「遇過類似的上司，工作了半年受不了決定辭職」



除此以外，不少網友分享自己上司的惡行，例如：「公司最大問題是用人唯親，引致工作不均，是老闆的愛將就沒事做；非愛將的同事日日就OT」、「公司一堆yes-man，只會阿諛奉承，為了所謂集團利益都不敢講真話，到出事的時候，要下屬承擔責任」

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責任編輯：陳頌潔