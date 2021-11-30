  • 21°C
香港時間 : 20211130日 (二) 09:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】打工仔列舉「上司10大惡頂行為」 到底有甚麼行為令人感同身受呢?

理財智慧 09:00 2021/11/30

分享：

不少打工仔遇過難搞、麻煩、難以相處的上司，最近有網友在網上發文分享上司的「十大惡頂行為」，帖文一出後，引起不少網民的回應，很多人都「感同身受」，指自己的上司都有類似的問題，到底是甚麼的行為令網民都聞風喪膽、人神共憤呢?

按圖了解更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +10
    +9

 

【職場熱話】打工仔離職兩年 斷聯舊同事無故打擾 求教電腦系統操作 無禮態度令人氣憤 【下一頁

在貼文一出後，不少人表示自己有類似的上司，發現遇上很多「知音人」，比如：「上司最喜歡在下班前才交代工作，認為超時工時才是好員工」、「上司最喜歡在非上班時間要員工工作，一個電郵、一個短信就交代工作，最怕收到短信問你方不方便談一下」、「遇過類似的上司，工作了半年受不了決定辭職」


除此以外，不少網友分享自己上司的惡行，例如：「公司最大問題是用人唯親，引致工作不均，是老闆的愛將就沒事做；非愛將的同事日日就OT」、「公司一堆yes-man，只會阿諛奉承，為了所謂集團利益都不敢講真話，到出事的時候，要下屬承擔責任」

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：陳頌潔

職場文化 全職 辭職

上一篇文章

【職場熱話】細船務公司為節流 炒剩一員工身兼多職 工作出錯誰之過？

下一篇文章

【樓市熱話】 網選本港「最好行」商場 又一城海港城太古城通通榜上有名
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【公屋裝修】為迎娶新抱同住 41萬裝修381呎天平邨單位 「藝術漆」點綴牆身 廚房玻璃趟門一舉兩得
【公屋裝修】為迎娶新抱同住 41萬裝修381呎天平邨單位 「藝術漆」點綴牆身 廚房玻璃趟門一舉兩得
【好老闆邊度搵】星之子陳易希對員工有幾好? 享180度海景辦公室+公司出錢去外國旅行 想加入團隊機會來了
【好老闆邊度搵】星之子陳易希對員工有幾好? 享180度海景辦公室+公司出錢去外國旅行 想加入團隊機會來了
[阿里巴巴9988] 傳阿里下放權力予旗下部門 或為分拆業務上市鋪路
阿里巴巴9988] 傳阿里下放權力予旗下部門 或為分拆業務上市鋪路
【職場熱話】 大廈保安員「真人不露相」 一聊天先知底細 財力引人嘩然
【職場熱話】 大廈保安員「真人不露相」 一聊天先知底細 財力引人嘩然
【青姐話】兩萬四失守 如何定去留？
【青姐話】兩萬四失守 如何定去留？
【帶你睇盤】屯門平價上車之選　前港姐亦曾投資　單位連裝修可即買即住
【帶你睇盤】屯門平價上車之選　前港姐亦曾投資　單位連裝修可即買即住
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款