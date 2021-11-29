【2021稅貸戰】大行加碼兩倍谷優惠 稅貸現金回贈1500元

▲ 東亞最近把稅貸現金回贈從500元加碼1000元或兩倍，至最高1500元。

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稅貸戰開打兩個月已激鬥連場，再有銀行加碼谷優惠，至今為第4間大小行變招添賣點。最新搶攻的是東亞 （00023） ，把現金回贈從首推時的500元，加至最高1,500元，令額外現金回贈驟增1,000元或兩倍。

另外3行則以變相減價突圍，包括中銀香港 （02388） 最低稅貸息1.25厘，較首推時的1.6厘低22%。而建行亞洲次輪息率為1.31厘，比首輪的2.01厘減價35%。最進取是眾安（ZA Bank），貸息從1.75厘劈逾四成、至僅1厘，但此全城最平息將於明天（11月30日）截止。

比拼現金回贈，19間金融機構中，以Aeon信貸財務向合資格客戶回贈1萬元最慷慨。至於傳統銀行，花旗厚賞4,000元現金券最豪。滙豐（HSBC）現金回贈也有3,300元，渣打香港 （02888） 是3,000元，恒生 （00011） 為2,000元，創興 （01111） 則為1,480元，大新 （02356） 是888元，中銀香港 （02388） 是700元。惟須注意，各大小行的回贈皆須不同的附帶條件。

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此外，檢視今年稅貸戰，業界一如過往各出奇招吸客，總覽各行的花樣，如減幅最多的上海商業銀行，劈息42%，且另闢戰線，以信用卡交稅每1萬元可參加大抽獎，頭獎是免找數簽帳額8,888元。上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉回應本報查詢指，該行今年的稅貸息率吸引，最低息1.38厘，加上簡單易明，因此稅務貸款表現理想。

陳志偉透露，稅貸推出至今，無論申請人數和金額，也有不錯的雙位數百分比增長。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源