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【一周焦點】OPEC+周四開會　美國公布非農數據

股樓投資 16:49 2021/11/29

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本周五（3日）美國勞工部將公布11月非農就業數據，預計將保持穩健增長，達53.5萬人。在強勁的非農數據帶動下，市場預期同日公布的11月失業率將追一步降至4.5％，勝上月的4.6％。

就業人數和通脹預期是影響聯儲局加息時間的重要數據。聯儲局將在周四（2日）發布俗稱褐皮書的地區經濟報告，概述美國經濟形勢，褐皮書是根據12個地區聯儲銀行提供的接觸者調查結果，被視為聯邦公開市場委員會（FOMC）議息時的重要參考。

【油價急挫】國際油價每桶急挫約10美元 4月以來最大單日跌幅　【下一頁

南非新變種病毒Omicron引起市場不安，美股在感恩節翌日「黑色星期五」的交易時段內大跌，投資者在本周關注更多Omicron的最新發展。

OPEC+（石油輸出國組織及盟友）將於周四舉行會議，據《彭博社》引述消息透露，受Omicron影響，沙特阿拉伯將在會上提議，暫時放棄既定來年1月每日增產40萬桶的計劃。

【延伸閱讀】中信證券指中資股估值屆歷史底部 明年看好20隻港股　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

經濟 石油輸出國組織 香港經濟日報 沙特阿拉伯 就業人數 褐皮書 美股 非農就業 美國聯儲局 通脹

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