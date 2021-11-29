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【濠賭股】 洗米華被捕 憂慮嚴打賭廳中介業務 引發濠賭股災

股樓投資 16:35 2021/11/29

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太陽城集團（01383）主席周焯華（綽號「洗米華」）涉嫌經營跨境賭博活動被捕惹來關注，投資者擔憂一眾濠賭股的前景，加上變種新冠病毒Omicron蔓延陰霾，濠賭股今日（29日）受重挫。兩大藍籌銀河娛樂（00027）及金沙中國（01928）一度分別暴跌近9%及逾一成，至收市齊齊跌逾5%。

【大行報告】 瑞信指風險回報吸引 全綫升級叫買 【見下頁

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其他濠賭股跌勢更慘重，其中美高梅中國（02282）跌10.1%，報5.23元；新濠國際（00200）及永利澳門（01128）同樣跌逾7%；澳博控股（00880）跌6.7%。

周焯華被捕，太陽城集團今早宣布短暫停牌。而9月初周焯華已悉售其旗下的太陽國際（08029）所有股份予其生意拍檔兼太陽國際主席鄭丁港，該股仍受牽連，跌37.2%，報0.54元。

同場加映﹕【iM會客室】鮑威爾連任變鹰 港股帶頭冧檔

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記者：郭秀慧

周焯華 港股 太陽國際（08029） 美高梅中國（02282） 太陽城集團（01383） 永利澳門（01128） 澳博控股（00880） 新濠國際（00200） 銀河娛樂（00027）

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