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【科技資訊】馬斯克Starlink推行受阻  印度政府要求停止預售服務

環球政經 16:34 2021/11/29

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SpaceX近年積極推行星鏈（Starlink）計劃，早前更在印度成立百分之百全資持有子公司Starlink衛星通訊私人有限公司，創辦人馬斯克（Elon Musk）早前表示希望透過衛星網路服務提升印度境內網路的普及率，藉此讓印度境內更多人可以藉由網路進行數位化轉型，縮短數位化落差現象。

【變種病毒Omicron】日本宣布周二起「封國」　暫停放寬外國人入境限制【下一頁


業務總監Sanjay Bhargava曾表示Starlink將在2022年底以前，讓印度境內超過16萬個地方，可以透過20萬組衛星訊號連接設備上網。而目前印度的大約有13億以上的人口，當中只有一半不到不到人享有網路服務，SpaceX早於本年 11 月 1 日開始了 Starlink 的預售服務，並於首日就取得 5,000 個預購的訂單。


然而近日印度政府卻警告 Starlink 應立即停止衛星網絡服務的推出，根據路透社報導，印度政府要求SpcaeX開始部署服務之前需要取得印度營運的許可證，並建議群體在SpaceX在取得相關執照之前不要訂閱未受營業許可的 Starlink 網路服務。暫時SpaceX 尚未回應媒體查詢，並表示不談論此事，而對於已經預訂服務的客戶的後續處理，官方尚未有進一步通知。

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記者：鄭日棱

網絡通訊 印度 馬斯克 SpaceX

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