▲ 【2800】盈富基金據報鋪路換經理人 邀恒生南方東英參與競投簡介會

盈富基金 （02800） 經理人道富環球投資管理亞洲年初因美國制裁令暫停追蹤部分受影響的恒指成份股，其後雖然迅速糾正並恢復買賣，但有本地傳媒引述消息指，盈富基金監督委員會將向包括內地、香港及美資機構等多間有交易所買賣基金（ETF）營運經驗及具規模的資產管理公司發出邀約，稍後提交建議並參與俗稱「選美」競投簡介會，為盈富基金經理人的委任作出複檢及選拔。

積金局傳不滿道富處理手法，詳見【下一頁】

報道指，獲邀者包括恒生銀行 （00011） 旗下恒生投資管理，及中資南方東英資產管理等兩大熱門競爭者，道富環球等其他美資公司亦在受邀之列。現時盈富基金一直委任道富環球為經理人，美國道富集團子公司道富銀行擔當信託人。

據盈富基金產品資料章程，監督委員會可發出通知，列出或無須列出理由而要求經理人及信託人退任。而持有基金單位50%或以上人士可向信託人書要求經理人退任，或召開大投票免任經理人。

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