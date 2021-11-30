【樓市熱話】 網選本港「最好行」商場 又一城海港城太古城通通榜上有名

全港商場遍佈港九新界，粗略估計數以千計，每區均有大型商場，最近有一名網民在《香港討論區》發文指，自己覺得MOKO新世紀廣場最好去，起碼有一層可以看看母嬰用品，順便可購買給朋友，因此詢問其他網民哪一個商場最好去。

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【樓市熱話】 網上嚴選全港「最美食沙漠」屋邨 連鎖快餐店都冇 只得一間便利店 【下一頁】

此貼文一出後，引來網民討論，並列舉一些商場。港島方面有太古城、西灣河太安樓商場，而太安樓是香港人喜愛的「掃街」天堂；九龍方面是朗豪坊，其中又一城和海港城成最多人覺得最好去的商場之一，當中不乏習慣的原因。至於新界方面則有愉景新城、青衣城、沙田新城市，和大埔超級城都入選。

另外，有些人覺得最不好去的商場是海之戀，更被指一個連內地商場都不如的香港新商場，因為商場格局沒有，長條型的格局好像散貨場般，當中的設計既黑又迫夾，令人感到不舒服。

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責任編輯：陳頌潔