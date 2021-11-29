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【電動車】為普及電動車 日本政府計劃加碼電動車補貼至80萬日圓

商業 16:36 2021/11/29

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眼見日產電動車銷售低迷，日本政府為提升電動汽車的市佔率，計劃在預算案加碼電動車補貼。包括將電動車補貼，由原先的40萬日圓（約2.8萬港元），多增1倍至80萬日圓（約5.5萬港元）。（法新社圖片）

眼見日產電動車銷售低迷，日本政府為提升電動汽車的市佔率，計劃在預算案加碼電動車補貼。包括將電動車補貼，由原先的40萬日圓（約2.8萬港元），多增1倍至80萬日圓（約5.5萬港元）；插電式混合動力汽車補貼更增加2.5倍，最高可獲50萬日圓（約3.4萬港元）。

【電動車】日產擬提升電動車銷售比例扭劣勢　以中國、歐洲市場為中心

日本政府早前宣布，將投入250億日元用於電動車購置補貼，目前日本民眾購買電動汽車，最高可獲得40萬日圓（約2.8萬港元）補助，不過，日本的補助金額遠低於歐美各國。外界普遍認為，過低的補助是當地無法普及電動汽車的主要因素。

因此，日本政府這次的加碼金額，包括將電動汽車的補助金額增加1倍，最高為80萬日圓（約5.5萬港元）；而插電式混合動力汽車的補助金額則增加2.5倍，最高為50萬日圓（約3.4萬港元），相信可幫助提升電動車的市佔率。

充電設備需同趕上進度

另外，日本政府計劃在2030年前將，現有的約3萬台充電設備增加到15萬台，並在補貼預算案中新增65億日元費用（約4.47億港元）。政府同時把非商業設施和住宿設施附帶的投幣式停車場，列入為補貼對象。

外界認為，美國方面已有計劃斥資75億美元（約507億港元），興建50萬台充電設備。如果日本需就脫碳提升電動車佔有率，並趕上歐美的進度，那就有必要在相關方面的充電設備提供更多支援。

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責任編輯：李智美

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