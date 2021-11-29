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【電子支付】恒生推「Pay with Hang Seng」網上付款服務　11.30登Price網購

Hot Talk 16:24 2021/11/29

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【電子支付】恒生推「Pay with Hang Seng」網上付款服務　11.30登Price網購

恒生銀行 （00011） 公布推出「Pay with Hang Seng恒生網上付款」服務，直接連結指定合作網上商戶和恒生Mobile App。恒生表示，在新服務中，恒生應用程式用戶毋須額外登記或增值，即可使用「Pay with Hang Seng」作網上消費，融合手機支付和即時功能。

恒生介紹「Pay with Hang Seng」流程

恒生銀行表示，從11月30日起「Pay with Hang Seng」服務會先與格價網Price.com.hk（Price網購）連結應用，用戶在Price網購購買電子產品、潮流家居或其他產品，都可連結恒生Mobile App即時扣賬支付。在12月13日起，Price網購更會設有「恒生App限定」專區。

恒生表示，新服務可讓用戶網購時，在相關交易項目的價錢和商戶名稱自動顯示在恒生應用程式上，無需人手輸入。客戶可使用「生物認證」登入以確保交易安全，繼而可選擇港幣往來或儲蓄戶口作即時扣賬支付，號稱全程只簡單按三個鍵即可完成交易。客戶在交易後，可於其戶口即時查閱相關交易開支。

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電子支付 恒生銀行（00011）

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