【元宇宙】元宇宙炒賣熱潮蔓延　首艘虛擬超級遊艇Metaflower高價賣出

▲ 虛擬遊戲平台Sandbox Metaverse最近就售出了其平台上迄今為止，最昂貴的非同質代幣（NFT）資產，虛擬超級遊艇Metaflower。（Republic Realm官網圖片）

元宇宙已經成為各科技公司戰略佈局及市場資金追逐方向，大眾也增加虛擬世界的投資。繼虛擬平台Decentraland上週以243萬美元高價，賣出一塊虛擬土地之後，虛擬遊戲平台Sandbox Metaverse最近就售出了其平台上迄今為止，最昂貴的非同質代幣（NFT）資產，虛擬超級遊艇Metaflower。

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據Hypebeast報道，由元宇宙開發商Republic Realm為The Sandbox設計的虛擬豪華遊艇Metaflower，近日以149枚以太坊（Ethereum），即價值約65萬美元（約507萬港元）售出，成為The Sandbox中最昂貴的NFT資產。

據稱，這款價值65萬美元的虛擬遊艇，設有DJ台、兩個直升機停機坪和一個熱水浴缸，以及其他便利設施。這遊艇屬於Sandbox Fantasy Collection系列的一部分，該系列主打豪華項目，除了包括Metaflower外，還有私人島嶼、水上摩托艇、快艇，超級遊艇以及一個會員制的海灘俱樂部和夢幻碼頭。

事實上，近日元宇宙銷售奢侈品，已成為了不少投資者關注的焦點，甚至掀起一股炒樓熱潮。基於以太坊區塊鏈建立的虛擬世界Decentraland，上周就以61.8萬枚Mana幣（Decentraland平台的加密貨幣），即243萬美元（約1,895萬港元）出售虛擬平台上的一塊數字土地，不僅刷新過往虛擬土地91.3萬美元（約712萬港元）的成交紀錄，更超過了美國紐約和三藩市現實大多數住宅的價格。

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責任編輯：文睿