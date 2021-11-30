  • 21°C
香港時間 : 20211130日 (二) 09:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【元宇宙】元宇宙炒賣熱潮蔓延　首艘虛擬超級遊艇Metaflower高價賣出

科技 09:00 2021/11/30

分享：

虛擬遊戲平台Sandbox Metaverse最近就售出了其平台上迄今為止，最昂貴的非同質代幣（NFT）資產，虛擬超級遊艇Metaflower。（Republic Realm官網圖片）

元宇宙已經成為各科技公司戰略佈局及市場資金追逐方向，大眾也增加虛擬世界的投資。繼虛擬平台Decentraland上週以243萬美元高價，賣出一塊虛擬土地之後，虛擬遊戲平台Sandbox Metaverse最近就售出了其平台上迄今為止，最昂貴的非同質代幣（NFT）資產，虛擬超級遊艇Metaflower。

【元宇宙】Meta推新技術　助用家即時翻譯外語

據Hypebeast報道，由元宇宙開發商Republic Realm為The Sandbox設計的虛擬豪華遊艇Metaflower，近日以149枚以太坊（Ethereum），即價值約65萬美元（約507萬港元）售出，成為The Sandbox中最昂貴的NFT資產。

據稱，這款價值65萬美元的虛擬遊艇，設有DJ台、兩個直升機停機坪和一個熱水浴缸，以及其他便利設施。這遊艇屬於Sandbox Fantasy Collection系列的一部分，該系列主打豪華項目，除了包括Metaflower外，還有私人島嶼、水上摩托艇、快艇，超級遊艇以及一個會員制的海灘俱樂部和夢幻碼頭。

事實上，近日元宇宙銷售奢侈品，已成為了不少投資者關注的焦點，甚至掀起一股炒樓熱潮。基於以太坊區塊鏈建立的虛擬世界Decentraland，上周就以61.8萬枚Mana幣（Decentraland平台的加密貨幣），即243萬美元（約1,895萬港元）出售虛擬平台上的一塊數字土地，不僅刷新過往虛擬土地91.3萬美元（約712萬港元）的成交紀錄，更超過了美國紐約和三藩市現實大多數住宅的價格。

【元宇宙】Google加入元宇宙戰場！事隔10年重組Google Labs

【增聘人手】擬建立線上虛擬世界？　Facebook計劃5年內於歐洲招聘萬名專才

責任編輯：文睿

相關文章

【科技一周回顧】Netflix Games遊戲服務正式登場　Google為韓國開發者開放第三方支付系統
2021/11/06
【科技一周回顧】Netflix Games遊戲服務正式登場　Google為韓國開發者開放第三方支付系統
【數碼應用】元宇宙技術改善職場互動體驗　微軟展示Mesh for Teams
2021/11/04
【數碼應用】元宇宙技術改善職場互動體驗　微軟展示Mesh for Teams
【元宇宙】對撼Facebook？微軟將於Microsoft Teams、Xbox遊戲平台加入元宇宙元素
2021/11/03
【元宇宙】對撼Facebook？微軟將於Microsoft Teams、Xbox遊戲平台加入元宇宙元素
【Facebook改名】Meta聚焦元宇宙定位　前Google CEO：發展伴隨更大隱憂
2021/11/02
【Facebook改名】Meta聚焦元宇宙定位　前Google CEO：發展伴隨更大隱憂
【Facebook】VR成發展重點？　Facebook將投資10.1億於VR學習體驗
2021/10/29
【Facebook】VR成發展重點？　Facebook將投資10.1億於VR學習體驗

你可能感興趣

【科技一周回顧】Netflix Games遊戲服務正式登場　Google為韓國開發者開放第三方支付系統
12:17 2021/11/06
【科技一周回顧】Netflix Games遊戲服務正式登場　Google為韓國開發者開放第三方支付系統
【數碼應用】元宇宙技術改善職場互動體驗　微軟展示Mesh for Teams
15:00 2021/11/04
【數碼應用】元宇宙技術改善職場互動體驗　微軟展示Mesh for Teams
【元宇宙】對撼Facebook？微軟將於Microsoft Teams、Xbox遊戲平台加入元宇宙元素
16:00 2021/11/03
【元宇宙】對撼Facebook？微軟將於Microsoft Teams、Xbox遊戲平台加入元宇宙元素
元宇宙 遊戲平台 大眾 美元 美國

下一篇文章

【數碼港】2021香港資訊及通訊科技獎　數碼港破紀錄囊括 31 個獎項

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【摺疊手機】傳OPPO將發布首款摺疊手機　2K畫質配備5,000萬像素自拍鏡頭
【摺疊手機】傳OPPO將發布首款摺疊手機　2K畫質配備5,000萬像素自拍鏡頭
【網絡私隱】澳洲擬立法打擊網絡欺凌　或公開「鍵盤戰士」資料
【網絡私隱】澳洲擬立法打擊網絡欺凌　或公開「鍵盤戰士」資料
【Spotify】 為推自家「Car thing」產品？Spotify將終止汽車檢視操作功能
【Spotify】 為推自家「Car thing」產品？Spotify將終止汽車檢視操作功能
【2021聖誕節】果迷聖誕禮物提案　最平749元起跳是甚麼？
【2021聖誕節】果迷聖誕禮物提案　最平749元起跳是甚麼？
【機迷熱話】PS5 Pro主機規格洩露　體積增加+首度支援8K遊戲
【機迷熱話】PS5 Pro主機規格洩露　體積增加+首度支援8K遊戲
【網絡安全】雲端用戶注意！　Google警告：礦工正入侵雲端平台進行挖礦
【網絡安全】雲端用戶注意！　Google警告：礦工正入侵雲端平台進行挖礦
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款