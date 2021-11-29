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盈富基金傳邀資產管理商提建議 料為更換經理人鋪路

股樓投資 17:02 2021/11/29

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本地媒體報道，盈富基金（02800）經理人道富環球投資管理亞洲，年初因遵行美國制裁令而暫停追蹤部分受影響中資恒指成分股，其後雖迅速糾正、恢復買賣，但近日再有舉動。報道引述消息指，盈富基金監督委員會將向包括內地、本港及美資機構等多間有交易所買賣基金（ETF）營運經驗及具規模的資產管理公司發出邀約，提交建議並參與俗稱「選美」的競投簡介會，為盈富基金經理人的委任作複檢及選拔。盈富基金周一收報24.14元，跌0.5%。

【2022年部署】中信證券指中資股估值屆歷史底部 明年看好20隻港股  詳情請看【下一頁

據悉，獲邀者包括恒生銀行（00011）旗下恒生投資管理、中資南方東英資產管理等。兩公司亦分別是恒生中國企業(02828)ETF及南方恒生科技(03033)ETF的經理人。另一方面，道富環球等其他美資公司亦在受邀之列。

[大行點睇] 摩通預測周焯華案件 或導致澳門貴賓廳收入下跌5成   詳情請看【下一頁

盈富基金持有恒生指數成份股，其構成及比重與恒生指數相若。基金目標為提供與恒生指數表現相符之投資回報。截至上周五(26日)，盈富基金持股比重最高三隻港股依次為美團(03690)、騰訊(00700)及友邦(01299)。

同場加映   【iM會客室】鮑威爾連任變鹰 港股帶頭冧檔

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撰文 : 李尚毅

盈富基金（02800） 港股

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