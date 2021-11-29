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【新股IPO】北海康成製藥1228周二起招股、入場費12302元　引入7基投（第二版）

新股IPO 19:54 2021/11/29

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【新股IPO】北海康成製藥1228周二起招股　入場費12302元

北海康成製藥 （新上市編號：01228） 明日（11月30日）起招股，全球發售5625.1萬股，每股定價為12.18元，集資6.85億元，一手1000股，入場費12302.74元。北海康成製藥預計在12月3日截止招股，12月10日掛牌，摩根士丹利及Jefferies為聯席保薦人。

微博9898招股中，孖展即時睇【下一頁】 

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北海康成製藥是次招股合共引入7位基石投資者，包括RA Capital、Hudson Bay、Janus Investors、General Atlantic、藥明生物 （02269） 、瑞華資本以及私人投資者Belinda Termeer，7位投資者的投資總額為6000萬美元。

公司成立於2012年，主要專注研究、開發及商業化罕見病的生物科技療法。截至最後實際可行日期，公司擁有13個研究藥物管線，當中3個為已上市產品，4個是處於臨床階段的候選藥物。

當中，公司主要產品之一，針對罕見病亨特氏綜合症或MPS II的生物療法Hunterase，預計將在未來數年內能夠或納入中國國家及升級醫保目錄。公司創始人、董事會主席、執行董事兼首席執行官薛群表示，目前患者使用Hunterase主要透過自費或商業保險兩種支付方式，若以美國為例，該類罕見病治療一年需要花費約100萬元人民幣，但相信治療費用落地在中國將會少於這一數字。

Hunterase目前已經向國家醫保目錄提交申請，並針對13個省份的省級醫保目錄提交申請，薛群表示，因為Hunterase是目前中國批准的唯一療法，預計全國有8000例以上患者，相信未來大機率能夠進入不同級別的醫保名單。

今年上半年公司合共錄得收益1219.2萬元（人民幣，下同），對比去年同期為194.4萬元；期內股東應佔虧損達3.44億元，按年擴大1.2倍。

（第二版更新管理層回應）

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相關文章：【新股IPO】康立明生物最快明年在港上市　擬集資15.6億、阿里巴巴有份持股

記者：梁安琪

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