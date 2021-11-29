【新股IPO】北海康成製藥1228周二起招股、入場費12302元　引入7基投

▲ 【新股IPO】北海康成製藥1228周二起招股 入場費12302元

北海康成製藥 （新上市編號：01228） 明日（11月30日）起招股，全球發售5625.1萬股，每股定價為12.18元，一手1000股，入場費12302.74元。北海康成製藥預計在12月3日截止招股，12月10日掛牌，摩根士丹利及Jefferies為聯席保薦人。

北海康成製藥是次招股合共引入7位基石投資者，包括RA Capital、Hudson Bay、Janus Investors、General Atlantic、藥明生物 （02269） 、瑞華資本以及私人投資者Belinda Termeer，7位投資者的投資總額為6000萬美元。

公司成立於2012年，主要專注研究、開發及商業化罕見病的生物科技療法。截至最後實際可行日期，公司擁有13個研究藥物管線，當中3個為已上市產品，4個是處於臨床階段的候選藥物。

今年上半年公司合共錄得收益1219.2萬元（人民幣，下同），對比去年同期為194.4萬元；期內股東應佔虧損達3.44億元，按年擴大1.2倍。

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記者：梁安琪