【變種病毒Omicron】日本宣布周二起「封國」　暫停放寬外國人入境限制

為應對新冠變種病毒Omicron，日本首相岸田文雄今日（29日）表示，30日起將全面禁止外國人入境。

為幫助提振當地經濟，日本於11月8日放寬了對外國商務旅客的隔離措施；此外，亦允許合資格的外國留學生、技能實習生等人士，容許他們在同意接受防疫追蹤的情況下入境，然而宣布「封國」後，意味着這些入境措施亦隨之取消。

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共同社報道，日本政府以出現Omicron的南非等9個非洲國家為對象，禁止新外國人入境。從相關國家回國的日本人，也要求在指定檢疫設施隔離，以防止變種新冠病毒Omicron傳播

岸田文雄在記者會上曾表示：「隨著變種病毒在全球蔓延，我們正在考慮加強邊境管制措施，面對Omicron病毒，我們將帶著強烈的危機感以應對。」他又稱，願意承受自已對疫情過於謹慎的批評。

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