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【大行看法】美團再跌4%　第三季季績後券商輪流降目標價（附最新目標價）

11:51 2021/11/30

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【大行看法】美團上季業績未如理想　券商料業務短期仍承壓　受累宏觀經濟、疫情及高基數

美團 （03690） 第三季成績表略差市場預期，綜合券商分析，美團短期仍受宏觀經濟以及新冠疫情影響，去年高基數也影響近期業務增速放緩，但美團長遠前景仍保持不變。美團業績後周一跌7%，今日早市再跌4%，暫報235.2元，較月內高位297.4元，高位累回兩成。

圖看券商最新目標價

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美團上季業績詳情，可見【下一頁】

花旗：美團短期波動是長線投資者入市時機

花旗發表報告，將目標價由364元降至342元，維持「買入」評級，但認為短期股價波動均是長期投資者的入市時機。花旗表示，美團上季業績相對符合預期，公司縮減外賣補貼，同時專注拓供應鏈物流時採合理定價及放緩用戶增長。花旗又稱，基於網約車、美團閃購及自動駕駛等投資，料第四季新業務虧損幅度增加，花旗又料，宏觀疲軟和高基數影響外賣需求疲軟。

富瑞：美團外賣長期前景保持不變

富瑞則維持買入評級及346元的目標價。富瑞預期，第四季外賣交易量及收入，按年分別增長17%及18%，儘管受到新冠疫情和宏觀逆風的短期影響，但外賣長期前景保持不變。該行又稱，美團的高利潤店內業務仍處於增長初期，料可通過零售+技術策略擴大市場。

中金：疫情及宏觀影響初顯 美團業務將持續承壓

中金發表報告維持美團跑贏大市評級及324元目標價。中金認為，美團第3季收入符合預期；經調整淨虧損擴大至55億元，認為美團除社區電商的新業務規模擴張快過預期，導致虧損高於預期。

中金估計美團業務將持續承壓，疫情及宏觀影響初顯，該行下調美團2021收入預期1%至180億元，維持2022年收入預期；2021經調整淨虧損由143億元調整至165億元，而2022年經調整淨利潤由37億元調整至淨虧損12億元

中金提到，美團業務增速出現按季放緩主要受去年高基數、疫情反復、極端天氣和餐飲大單增速放緩影響。

瑞信：短期前景仍受限 中期增長及利潤潛力仍未受損

瑞信發表研究報告，將美團目標價由335元下調至311元，維持「跑贏大市」評級。瑞信稱，集團第三季收入及經調整經營虧損大致符合預期，考慮到疫情及宏觀因素，美團短期前景仍受限，料其今年第四季及明年首季的外賣訂單量放緩，同時不利到店及酒店業務的複蘇。瑞信提到，核心外賣及到店業務的中期增長及利潤潛力仍未受損。

瑞信下調美團今年預測2%，明年經調整淨利潤預測下調至11億元，此前預計為55億元，主要反映餐飲外賣單位經濟效益較低，以及新業務虧損增加。

野村：短期放緩不太會對行業格局產生長遠影響

野村發表研究報告，將美團目標價由354元下調至336元，維持「買入」評級。野村提到，美團預告外賣和到店業務在第四季和明年首季或會短暫放緩，原因是宏觀經濟疲軟及疫情引發的封鎖措施。但野村表明，不太擔心短期放緩對行業格局產生任何長遠影響。

野村估計，今年第四季美團外賣收入按年增長20%，分部經營利潤率將按年增長1.8個百分點至5.9%；到店收入按年增長24%，分部經營利潤率將按年增長0.6個百分點至40%。該行下調美團今明年收入預測下調1%及2%；經調整淨利潤率亦下調0.3個百分點及1.2個百分點。

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