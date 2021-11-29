【ET講股通】梁耀康：應付港股尋底策略（附time code）（第二版︰加入文字內容）

新疫情引發全球市場恐慌，恒生指數半日跌124點，報23956點。多隻股票向下，美團 （03690） 績後跌逾7%，濠賭股受壓，銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 分別跌逾7%及6%；恒大 （03333） 跌逾8%，恒大汽車 （00708） 跌逾13%。港股後市如何？獨立股評人梁耀康為你分析。

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00：00 - 港股今日市況速覽

00：33 - 留意美股表現 道指下望34600點可否守住

02：18 - 美團 （03690） 績後大跌7% 拖累港股大市

02：38 - 內地市監局擬推出互聯網廣告新規定 嗶哩嗶哩 （09626） 、快手 （01024） 跌近半成

03：11 - 重磅科技股今日跌幅未算太大

03：52 - 策略一：短期可留意反向ETF

05：31 - 反向ETF策略分析 恒指留意10月低位

07：14 - 買反向ETF要留意止蝕 恒指下望23000點可否守住

08：30 - 互聯網廣告新規定長遠不擔心 整個行業可慢慢消化

09：59 - 博彩中介近年不停被打撃 濠賭股中長綫留意賭牌諮詢

10：59 - 澳門博彩股輝煌時期相信已過 即使超越從前速度仍會減慢

11：40 - 未來恒指可能破低但預料中長期仍會重拾升勢

12：55 - 恒指未必跌太深 美團試底後大市可企穩

14：01 - 策略二：留意前景向好板塊 談股龍源電力 （00916） 、華潤電力 （00836） 、敏實 （00425） 、耐世特 （01316）

17：33 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 是否雙頂走勢？

20：32 - 觀眾問股：現市況要留意收息股？談中電 （00002） 、領展 （00823）

22：20 - 觀眾問股：小米 （01810） 未來如何部署？搏反彈宜選騰訊 （00700）

25：58 - 觀眾問股：連鎖快餐股大家樂 （00341） 、大快活 （00052） 、大興 （06811） 點睇？通關幫助不大？

29：13 - 個股推介：龍源電力 （00916）

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恒指全日跌228點，收報23852點，大市總成交1,445億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股續向下尋底，今晚緊盯道指能否守住上升軌支持34600點。展望後市，若疫情發展不太惡劣，參考Delta經驗，相信對資產市場的衝擊未必太大。

上周五公布業績的美團 （03690） 大跌7.1%，拖累恒指表現。此外，內地市監局上周五公布互聯網廣告管理辦法的徵求意見稿，嗶哩嗶哩 （09626） 、快手 （01024） 分別跌5.1%及5%。相反，阿里巴巴 （09988） 回穩，騰訊 （00700） 沽壓亦有限。

如何應對後市？可留意反向ETF，對冲正股持倉，無論做淡港股、美股，俱有不少選擇。惟目前不宜重注做淡。此外也要留意，反向ETF只宜短炒，不可長揸。

博彩中介涉嫌在內地開賭被捕，先前回穩的澳門博彩股，再次受壓。博彩股中長線還看賭牌諮詢，惟相信最高增長的時期已經過去。

強勢股續有好表現。龍源電力 （00916） 升4.1%，華潤電力 （00836） 升6.3%，敏實 （00425） 升1.1%，耐世特 （01316） 升1.8%。

有意吼科技股的話，以騰訊、京東 （09618） 為首選。美團即市低開高收，也有一定值博率，惟失守即市低位，亦要止蝕。

【「ET講股通」問股環節，包括︰騰訊、中電、領展、小米、大家樂、大快活、耐世特、龍源︰立即觀看】

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