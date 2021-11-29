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【ET講股通】梁耀康：應付港股尋底策略（附time code）

股市 15:43 2021/11/29

分享：

新疫情引發全球市場恐慌，恒生指數半日跌124點，報23956點。多隻股票向下，美團  （03690）  績後跌逾7%，濠賭股受壓，銀娛  （00027）  、金沙  （01928）  分別跌逾7%及6%；恒大  （03333）  跌逾8%，恒大汽車  （00708）  跌逾13%。港股後市如何？獨立股評人梁耀康為你分析。

Time code
00：00 - 港股今日市況速覽
00：33 - 留意美股表現　道指下望34600點可否守住
02：18 - 美團 （03690） 績後大跌7%　拖累港股大市
02：38 - 內地市監局擬推出互聯網廣告新規定　嗶哩嗶哩 （09626） 、快手 （01024） 跌近半成
03：11 - 重磅科技股今日跌幅未算太大
03：52 - 策略一：短期可留意反向ETF
05：31 - 反向ETF策略分析　恒指留意10月低位
07：14 - 買反向ETF要留意止蝕　恒指下望23000點可否守住
08：30 - 互聯網廣告新規定長遠不擔心　整個行業可慢慢消化
09：59 - 博彩中介近年不停被打撃　濠賭股中長綫留意賭牌諮詢
10：59 - 澳門博彩股輝煌時期相信已過　即使超越從前速度仍會減慢
11：40 - 未來恒指可能破低但預料中長期仍會重拾升勢
12：55 - 恒指未必跌太深　美團試底後大市可企穩
14：01 - 策略二：留意前景向好板塊　談股龍源電力 （00916） 、華潤電力 （00836） 、敏實 （00425） 、耐世特 （01316）
17：33 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 是否雙頂走勢？
20：32 - 觀眾問股：現市況要留意收息股？談中電 （00002） 、領展 （00823）

22：20 - 觀眾問股：小米 （01810） 未來如何部署？搏反彈宜選騰訊 （00700）

25：58 - 觀眾問股：連鎖快餐股大家樂 （00341） 、大快活 （00052） 、大興 （06811） 點睇？通關幫助不大？
29：13 - 個股推介：龍源電力 （00916）

立即收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3119088

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

欄名 : ET講股通

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