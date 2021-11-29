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【Omicron變種】入境英國PCR檢測加價 最貴1600蚊

環球社會熱點 15:39 2021/11/29

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英國於周末發現境內Omicron變種個案後，宣布收緊入境防疫措施，任何入境英國人士必須在抵達翌日接受PCR檢測。英媒指部分公司已開始加價，PCR檢測費最貴接近1,600港元，檢測費未來或加價至高達數百英鎊。

英國衛生大臣籲民眾照常過聖誕 無懼新變種威脅 【下一頁】

英國周末宣布，任何入境英國的人士需要在抵步翌日接受PCR檢測。在陰性結果出爐前，旅客必需自我隔離。

英媒《太陽報》指消息出爐後，坊間的檢測公司已經加價，PCR檢測費用現時介乎40英鎊（約416港元）至超過150英鎊不等。

根據英國優惠情報網站Money Saving Expert的數據，英國價格最貴的檢測為Project Screen by Prenetics的Mandatory Day 2 & 8 COVID-19 PCR Tests，費用達到154英鎊（約1,600港元）。

《太陽報》更指出，檢測費可能會飆升至數百英鎊。

【Omicron變種】全球多國現感染個案 英國急收緊防疫（第三版） 【下一頁】

維珍航空前高層、現任旅遊諮詢公司PC Agency行政總裁查爾斯（Paul Charles）警告，私營公司未來會加價以應對檢測需求大增的現象。

查爾斯指出檢測行業價值超過10億英鎊（約104億港元），但缺乏相關監管。 英國衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）則表示，如果檢測公司最終收取的價格與廣告列出的價格不符，就會在政府網站上刪除供應商名稱。

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責任編輯：鄭錦玲

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