買完未曾長住　朗城滙呎價破頂　業主3年躺賺150萬

元朗站上蓋的「The YOHO Hub」開價在即，料帶動新界北樓價上升，部分人趁機偷步入市，其中朗城匯的二手成交呎價升穿21,000元，創屋苑新高。

利嘉閣地產黃永全說，朗城滙1座中低層C室，實用面積約333平方呎，一房間隔，外望向南市景，原叫價720萬元，經議價後減價12萬元，以708萬元易手，實用呎價約21,261元。

據悉，原業主於2018年11月，以557.8萬元購入上述單位，持貨3年，即額外印花稅（SSD）禁售期剛剛屆滿，現轉手帳面獲利約150.2萬元，物業升值約27%。 黃永全補充，朗城滙現約有20個單位放售，叫價由690萬元起。

焦點新盤

皓日示範單位直擊 拆門拆牆大變身 兩房變一房【下一頁】

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