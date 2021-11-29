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【Omicron病毒】景順：不會回到2020黑暗時刻　最新投資策略建議是甚麼

股市 15:31 2021/11/29

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【Omicron病毒】景順：不會回到2020黑間時刻　最新投資策略建議是甚麼

在南非最先發現的變種新冠病毒Omicron，引發全球股市震盪，港股周一尚未止跌，而金融機構陸續發表初步分析。景順環球市場策略師團隊發表最新投資策略，預料或需時數周才能得到有關Omicron或疫苗的足夠訊息，但認為Omicron不會令經濟、投資市場回到2020年黑暗時刻。

景順續指，上周五投資者陷入恐慌，而且個別歐洲國家已提前封鎖，認為將會發生最糟糕的情況，股市遭大幅拋售，石油及加密貨幣亦未能倖免遇難。市場憂慮現有疫苗無法預防新變種病毒，世界許多地區將恢復封鎖，引發最壞情景。

景順指出，輝瑞（美：PFE）及BioNTech、Moderna（美：MRNA）、Johnson & Johnson（美：JNJ）以及阿斯利康（AstraZeneca）紛紛表示已經在測試各自疫苗針對新變種病毒的效力，並有信心能夠調整疫苗成分，預防Omicron變種病毒。

Omicron或令央行改變路線 一文看清投資界策略建議，可見【下一頁】 

景順分析，投資者可保持現有配置，而且任何持續的拋售都可被視作買入的良機。

景順表示，即使市場不大可能像2020年年初一般下跌，但最近週期性資產強勢上漲表明仍有很大的修正空間。

縱觀各個資產類別，景順相信政府債券、黃金、投資級別信貸及現金可望表現最佳，最受影響的是工業品、股票及房地產等資產，並料歐洲現已發現多宗Omicron個案，歐洲股市或再跌5%至10%。

以行業劃分，景順認為，最易受影響的板塊為：旅遊及消閒（包括酒店）、基礎資源及一般零售業。 受到較好保護的板塊包括科技、健康護理及公用事業。股票因素方面，相信低波幅或表現最優。

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*逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備*【即睇】南非變種病毒有幾嚇人 資金四散有貨好快走？ 

 

港股 投資策略 南非 Moderna（美：MRNA） AstraZeneca（美：AZN） BioNTech 輝瑞

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