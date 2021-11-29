【通脹高企】美國投資公司預測 美聯儲或2年內6度加息

世界各地通貨膨脹情況持續，有美國大型投資公司預測，若通脹高企情況持續，美國聯邦儲備局或將在未來2年內加息6次，抑制各類商品價格大幅上漲。公司估計，美國聯邦儲備局將在明年下半年加息2次，然後再在2023年加息4次。

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美國大型投資公司Federated Hermes首席股票策略師奧蘭多（Phil Orlando）接受美國媒體CNBC訪問時表示，預計美國聯儲局將在未來2年內，加息6次抑制汽車、住房及食品等商品價格大幅上漲。奧蘭多透露，公司預測美國聯儲局將在明年下半年加息2次，每次0.25里。再在2023年內加息4次，同樣0.25里。

美國商務部上周報告顯示，10月份個人消費支出指數（PCE）按年上漲4.1%。PCE和消費者物價指數（CPI）亦在以30年來最快的速度增長。

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奧蘭多坦言，對目前通脹數據感到憂慮。他指，鑑於近期通脹飆升，若聯儲局決定加快縮減購債速度亦不意外。一旦縮減購債完成，預料就會有加息措施，雖然加息更快來臨或會令華爾街感到震驚。

奧蘭多認為聯儲局了解通脹高企的嚴重性，所以本月已開始縮減購債。他認為聯儲局官員將在為未來2年內，以合理的速度取消量化寬鬆政策，嘗試控制通脹。

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責任編輯：李俊儀