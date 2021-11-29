  • 26°C
香港時間 : 20211129日 (一) 15:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【通脹高企】美國投資公司預測 美聯儲或2年內6度加息

環球社會熱點 15:13 2021/11/29

分享：

世界各地通貨膨脹情況持續，有美國大型投資公司預測，若通脹高企情況持續，美國聯邦儲備局或將在未來2年內加息6次，抑制各類商品價格大幅上漲。公司估計，美國聯邦儲備局將在明年下半年加息2次，然後再在2023年加息4次。

英國消費者面臨30年來最貴聖誕節 【下一頁】

美國大型投資公司Federated Hermes首席股票策略師奧蘭多（Phil Orlando）接受美國媒體CNBC訪問時表示，預計美國聯儲局將在未來2年內，加息6次抑制汽車、住房及食品等商品價格大幅上漲。奧蘭多透露，公司預測美國聯儲局將在明年下半年加息2次，每次0.25里。再在2023年內加息4次，同樣0.25里。

美國商務部上周報告顯示，10月份個人消費支出指數（PCE）按年上漲4.1%。PCE和消費者物價指數（CPI）亦在以30年來最快的速度增長。

美1元店成絕響？Dollar Tree通脹加價25%  【下一頁】

奧蘭多坦言，對目前通脹數據感到憂慮。他指，鑑於近期通脹飆升，若聯儲局決定加快縮減購債速度亦不意外。一旦縮減購債完成，預料就會有加息措施，雖然加息更快來臨或會令華爾街感到震驚。

奧蘭多認為聯儲局了解通脹高企的嚴重性，所以本月已開始縮減購債。他認為聯儲局官員將在為未來2年內，以合理的速度取消量化寬鬆政策，嘗試控制通脹。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

相關文章

全球最具吸引力城市指數 香港首次跌出頭10
2021/11/26
全球最具吸引力城市指數 香港首次跌出頭10
【通脹高企】英國消費者面臨30年來最貴聖誕節
2021/11/26
【通脹高企】英國消費者面臨30年來最貴聖誕節
【移民加拿大】央行放風加息刺激買風 樓價或再創新高
2021/11/26
【移民加拿大】央行放風加息刺激買風 樓價或再創新高
【通脹高企】美1元店成絕響？Dollar Tree加價25%
2021/11/24
【通脹高企】美1元店成絕響？Dollar Tree加價25%
【通脹高企】新西蘭央行連續兩個月加息0.25厘
2021/11/24
【通脹高企】新西蘭央行連續兩個月加息0.25厘

你可能感興趣

全球最具吸引力城市指數 香港首次跌出頭10
15:59 2021/11/26
全球最具吸引力城市指數 香港首次跌出頭10
【通脹高企】英國消費者面臨30年來最貴聖誕節
14:23 2021/11/26
【通脹高企】英國消費者面臨30年來最貴聖誕節
【移民加拿大】央行放風加息刺激買風 樓價或再創新高
08:35 2021/11/26
【移民加拿大】央行放風加息刺激買風 樓價或再創新高
經濟數據表現 經濟現象 經濟 商品 通脹 美國聯儲局 加息 指數 美國

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月29日 時間15:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【B.1.1.529】世衛命名為Omicron 南非首先發現
【B.1.1.529】世衛命名為Omicron 南非首先發現
【Omicron變種】突變多過Delta 全球首張照片曝光
【Omicron變種】突變多過Delta 全球首張照片曝光
【Omicron變種】全球多國現感染個案 英國急收緊防疫（第三版）
【Omicron變種】全球多國現感染個案 英國急收緊防疫（第三版）
【B.1.1.529】新變種病毒有幾兇猛？本港錄相關個案
【B.1.1.529】新變種病毒有幾兇猛？本港錄相關個案
新型冠狀肺炎全球疫情（11月29日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月29日 時間15:00）
【Omicron變種】南非2航班抵荷蘭 61人檢測呈陽性反應（第五版）
【Omicron變種】南非2航班抵荷蘭 61人檢測呈陽性反應（第五版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款