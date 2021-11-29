▲ 【AAPL】郭明錤預計蘋果明年底推AR頭戴裝置 目標10年後可取代iPhone

號稱「最強蘋果分析師」的天風國際分析師郭明錤發表報告指，蘋果（APPLE， 美：AAPL）或在明年末季推出的AR頭戴裝置，將採用運算能力與Mac同等級的處理器。

郭明錤又稱，從處理器設計可看出，蘋果AR頭戴裝置可獨立運作，不需依賴Mac或iPhone，Apple目標是10年後AR裝置可取代iPhone，代表AR裝置將支援廣泛應用而非特定應用。

若AR頭戴裝置僅定位於Mac或iPhone配件將不利於產品成長

報告估計，若將AR頭戴裝置顯示裝置僅定位於Mac或iPhone配件，將不利於該產品成長，而AR頭戴裝置獨立運作，代表將擁有自己的生態，且可提供最完整與彈性的使用者體驗。郭明錤又稱，AR頭戴裝置因支援廣泛應用、需獨立運作與運算能力高於iPhone，故蘋果的AR頭戴裝置需配備Mac等級的處理器。

蘋果的AR頭戴裝置預計將配備2個處理器，高階處理器的運算能力與Mac的M1相似，較低階處理器則負責與感應器運算相關，高階處理器與M1一樣，將採用ABF載板。較低階處理器則採用BT載板。

料蘋果10年內至少將售出10億部AR裝置

目前iPhone的活躍用戶超過10億人，郭明錤稱，若Apple的目標是10年後AR可取代iPhone，意味著10年內蘋果至少將售出10億部AR裝置。

郭明錤稱，台灣上市的欣興電子為Apple Silicon （M1、M1 Pro與M1 Max） 獨家ABF載板供應商，因此預測欣興將是Apple的AR頭戴裝置高階處理器ABF的獨家供應商。

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編輯：李哲毅