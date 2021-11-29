  • 25°C
香港時間 : 20211129日 (一) 14:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【AAPL】郭明錤預計蘋果明年底推AR頭戴裝置　目標10年後可取代iPhone

股市 14:16 2021/11/29

分享：

【AAPL】郭明錤預計蘋果明年底推AR頭戴裝置　目標10年後可取代iPhone

號稱「最強蘋果分析師」的天風國際分析師郭明錤發表報告指，蘋果（APPLE， 美：AAPL）或在明年末季推出的AR頭戴裝置，將採用運算能力與Mac同等級的處理器。

郭明錤又稱，從處理器設計可看出，蘋果AR頭戴裝置可獨立運作，不需依賴Mac或iPhone，Apple目標是10年後AR裝置可取代iPhone，代表AR裝置將支援廣泛應用而非特定應用。

若AR頭戴裝置僅定位於Mac或iPhone配件將不利於產品成長

報告估計，若將AR頭戴裝置顯示裝置僅定位於Mac或iPhone配件，將不利於該產品成長，而AR頭戴裝置獨立運作，代表將擁有自己的生態，且可提供最完整與彈性的使用者體驗。郭明錤又稱，AR頭戴裝置因支援廣泛應用、需獨立運作與運算能力高於iPhone，故蘋果的AR頭戴裝置需配備Mac等級的處理器。

蘋果的AR頭戴裝置預計將配備2個處理器，高階處理器的運算能力與Mac的M1相似，較低階處理器則負責與感應器運算相關，高階處理器與M1一樣，將採用ABF載板。較低階處理器則採用BT載板。

料蘋果10年內至少將售出10億部AR裝置

目前iPhone的活躍用戶超過10億人，郭明錤稱，若Apple的目標是10年後AR可取代iPhone，意味著10年內蘋果至少將售出10億部AR裝置。

郭明錤稱，台灣上市的欣興電子為Apple Silicon （M1、M1 Pro與M1 Max） 獨家ABF載板供應商，因此預測欣興將是Apple的AR頭戴裝置高階處理器ABF的獨家供應商。

相關文章：

【Apple Car】Tesla「大好友」Cathie Wood：蘋果應要收購Tesla　但很高興他們沒有這樣做

【美股焦點】日媒：蘋果夥台積電研發5G數據機芯片　2023年量產

【科技巨頭】涉反競爭合作　蘋果及亞馬遜合共被罰2.3億美元

編輯：李哲毅

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） iPhone AR Apple

上一篇文章

港交所388短期可否反彈？前景點睇？

下一篇文章

【虛擬貨幣】交易所Gemini：亞洲散戶帶動今次數字資產浪潮　上月起在港推借幣賺息服務
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】環球大恐慌　夜期跌282點險守23800　美團ADR跌多5%　阿里騰訊紐約抗跌（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】環球大恐慌　夜期跌282點險守23800　美團ADR跌多5%　阿里騰訊紐約抗跌（不斷更新）
【大行報告】金沙銀娛曾跌約一成　摩通：周焯華被捕或令澳門貴賓廳收入大減五成
【大行報告】金沙銀娛曾跌約一成　摩通：周焯華被捕或令澳門貴賓廳收入大減五成
【美股收市】新變種毒Omicron惹恐慌 道指瀉905點 紐油插13%
【美股收市】新變種毒Omicron惹恐慌 道指瀉905點 紐油插13%
【變種病毒】Omicron或令央行改變路線　一文看清投資界策略建議
【變種病毒】Omicron或令央行改變路線　一文看清投資界策略建議
【深藍科技】台券商遭駭客入侵買入深藍科技　一度掃高兩成　同日通告指主要股東套現千萬　股價急瀉3成
【深藍科技】台券商遭駭客入侵買入深藍科技　一度掃高兩成　同日通告指主要股東套現千萬　股價急瀉3成
【新股IPO】微博9898今日起招股　入場費7838.2元
【新股IPO】微博9898今日起招股　入場費7838.2元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款