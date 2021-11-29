【新冠疫苗】德國搗破非法接種活動 50人或打不明疫苗

德國新冠肺炎疫情持續嚴峻，不少政治人物加強呼籲民眾接種疫苗抗疫。德國警方日前搗破一次非法經營的新冠肺炎疫苗接種活動，預計約50人受害，接種未經准許使用的不明新冠疫苗。

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北部城市呂貝克（Lübeck）的國際機場上周六（27日）舉辦一場疫苗接種活動，但當地警方到場勒令中止，因為當日活動及接種的疫苗均未獲官方授權。警方根據現場檢獲的資料及工具估計，約有50人已打不知名的非法疫苗，現場另有200人排隊等候接種。

德國傳媒報稱，醫生兼企業家斯特克（Winfried Stöcker）舉辦非法接種活動，他同時是呂貝克機場擁有人。斯特克今年因接受《明鏡》周刊（Der Spiegel）採訪，講述自行研發的疫苗而聲名大噪。

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據悉，斯特克在未有與德國監管機構合作下，自行研發新冠疫苗，並讓自己及其他約100志願者參與實驗。斯特克聲稱他研發的疫苗有效率達97%，亦可大量生產。德國醫學專家曾批評，斯特克的疫苗欠缺重要的安全程序，亦未有讓監管機構審核。按照德國的藥物法，非法舉辦疫苗接種活動屬刑事行為。

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德國現時約68.4%人口完成疫苗接種，為西歐國家中接種率最低國家之一，然而疫苗供應非低接種率主因。暫時未知為何部分人士選擇接種未經官方認可的疫苗。部分接種率低的德國州分如薩克森（Saxony）及圖林根州（Thuringia）在新一輪疫情中成為重災區，確診人數持續高企。

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責任編輯：吳漢培