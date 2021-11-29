  • 25°C
香港時間 : 20211129日 (一) 14:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Omicron變種】南非總統斥各國入境禁令：無科學根據

環球社會熱點 14:07 2021/11/29

分享：

非洲新發現新冠肺炎變種病毒Omicron，多國紛紛向南非等地實施入境禁令。南非總統拉馬福薩批評各國向南非實施入境禁令欠缺科學根據，也構成歧視，促各國解除對南非的入境禁令。

【Omicron變種】南非航班新冠患者 逃出荷蘭隔離酒店被捕 【下一頁】

南非醫生率先通報 Omicron變種感染者症狀輕微 【下一頁】

歐盟、美國及英國都相繼對南非等地實施入境禁令。南非外交部上周六（27日）已發表聲明，批評各國禁令如同懲罰南非的先進基因測序及更檢測新變種能力，認為各國反應表揚南非的傑出科學成就。

拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）周日（28日）表示，他對各國不合理的入境禁令深感失望。他聲稱入境禁令沒有科學根據，而這種不公平的歧視使南非成為受害者。

拉馬福薩同時稱入境禁令無法阻止Omicron變種傳播，反會進一步損害受影響國家的經濟，以及削弱國家應對新冠疫情和復甦的能力，呼籲各國盡快解除禁令。

他形容Omicron變種出現是為疫苗不平等等問題向全球敲響警鐘，甚至警告一日無法推動所有人接種疫苗，都無可避免會出現更多變種。

南非疫苗供應並無短缺，拉馬福薩敦促民眾積極接種新冠疫苗，稱這仍然是對抗新冠疫情的最佳方法。

【Omicron變種】各國連環禁飛 南非機場陷入混亂 【下一頁】

世界衛生組織（WHO）也警告各國不要倉促實施入境限制，指各國應尋求以科學及風險計算為基礎的方法。

WHO非洲區域總監莫蒂（Matshidiso Moeti）周日也表示，隨著全球多個地區檢測到Omicron變種，針對非洲地區的入境禁令會打擊全球團結。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【Omicron變種】南非航班新冠患者 逃出荷蘭隔離酒店被捕
今日
【Omicron變種】南非航班新冠患者 逃出荷蘭隔離酒店被捕
【Omicron變種】各國連環禁飛 南非機場陷入混亂
今日
【Omicron變種】各國連環禁飛 南非機場陷入混亂
【Omicron變種】南非醫生率先通報 感染者症狀輕微
今日
【Omicron變種】南非醫生率先通報 感染者症狀輕微
英國衛生大臣籲民眾照常過聖誕 無懼新變種威脅
今日
英國衛生大臣籲民眾照常過聖誕 無懼新變種威脅
【Omicron變種】新變種傳染力更強？ 世衛：未清楚
今日
【Omicron變種】新變種傳染力更強？ 世衛：未清楚

你可能感興趣

【Omicron變種】南非航班新冠患者 逃出荷蘭隔離酒店被捕
今日 13:07
【Omicron變種】南非航班新冠患者 逃出荷蘭隔離酒店被捕
【Omicron變種】各國連環禁飛 南非機場陷入混亂
今日 13:58
【Omicron變種】各國連環禁飛 南非機場陷入混亂
【Omicron變種】南非醫生率先通報 感染者症狀輕微
今日 12:28
【Omicron變種】南非醫生率先通報 感染者症狀輕微
疫情 傳染病 歧視 南非 非洲 世界衞生組織 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【新冠疫苗】德國搗破非法接種活動 50人或打不明疫苗

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月29日 時間14:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Omicron變種】南非2航班抵荷蘭 61人檢測呈陽性反應（第五版）
【Omicron變種】南非2航班抵荷蘭 61人檢測呈陽性反應（第五版）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月29日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月29日 時間14:00）
【Omicron變種】突變多過Delta 全球首張照片曝光
【Omicron變種】突變多過Delta 全球首張照片曝光
【B.1.1.529】新變種病毒有幾兇猛？本港錄相關個案
【B.1.1.529】新變種病毒有幾兇猛？本港錄相關個案
【B.1.1.529】世衛命名為Omicron 南非首先發現
【B.1.1.529】世衛命名為Omicron 南非首先發現
【Omicron變種】全球多國現感染個案 英國急收緊防疫（第三版）
【Omicron變種】全球多國現感染個案 英國急收緊防疫（第三版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款