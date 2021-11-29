【Omicron變種】南非總統斥各國入境禁令：無科學根據

非洲新發現新冠肺炎變種病毒Omicron，多國紛紛向南非等地實施入境禁令。南非總統拉馬福薩批評各國向南非實施入境禁令欠缺科學根據，也構成歧視，促各國解除對南非的入境禁令。

【Omicron變種】南非航班新冠患者 逃出荷蘭隔離酒店被捕 【下一頁】

南非醫生率先通報 Omicron變種感染者症狀輕微 【下一頁】

歐盟、美國及英國都相繼對南非等地實施入境禁令。南非外交部上周六（27日）已發表聲明，批評各國禁令如同懲罰南非的先進基因測序及更檢測新變種能力，認為各國反應表揚南非的傑出科學成就。

拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）周日（28日）表示，他對各國不合理的入境禁令深感失望。他聲稱入境禁令沒有科學根據，而這種不公平的歧視使南非成為受害者。

拉馬福薩同時稱入境禁令無法阻止Omicron變種傳播，反會進一步損害受影響國家的經濟，以及削弱國家應對新冠疫情和復甦的能力，呼籲各國盡快解除禁令。

他形容Omicron變種出現是為疫苗不平等等問題向全球敲響警鐘，甚至警告一日無法推動所有人接種疫苗，都無可避免會出現更多變種。

南非疫苗供應並無短缺，拉馬福薩敦促民眾積極接種新冠疫苗，稱這仍然是對抗新冠疫情的最佳方法。

【Omicron變種】各國連環禁飛 南非機場陷入混亂 【下一頁】

世界衛生組織（WHO）也警告各國不要倉促實施入境限制，指各國應尋求以科學及風險計算為基礎的方法。

WHO非洲區域總監莫蒂（Matshidiso Moeti）周日也表示，隨著全球多個地區檢測到Omicron變種，針對非洲地區的入境禁令會打擊全球團結。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲