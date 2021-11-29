【虛擬貨幣】交易所Gemini：亞洲散戶帶動今次數字資產浪潮　上月起在港推借幣賺息服務

▲ 【加密貨幣】交易所Gemini：亞洲散戶帶動今次數字資產浪潮 上月起在港推借幣賺息服務

全球加密貨幣交易轉趨頻繁，加密貨幣交易平台Gemini 亞太業務發展高級總監Sunil Kaushik接受本報訪問時指，亞洲散戶帶動今次數字資產浪潮，更多投資者購買數碼資產對沖通貨膨脹，加上市場認識到 NFT長期價值等，有助支撐數碼資產長遠表現。

香港證監會擬就虛擬資產交易所設立發牌制度，並規定只可向專業投資者提供服務，Kaushik認為，近月亞洲的加密貨幣使用率上升，當中很大程度是由零售投資者推動，若將服務對象僅限於專業投資者，將一定程度上對市場產生影響。

不過Kaushik稱，香港仍然是加密貨幣發展的重要市場，認同當局要朝著完善的監管邁進，否則香港許多投資者或陷入困境，並面臨與業內未經授權和不合規的參與者進行交易的風險。他表示，相信港府將建立正確的框架，公司會致力於與監管機構合作，以促進市場出現積極和公平的結果，認為周全的監管對市場和監管機構都是雙贏的。

近年更多交易平台增加提供穩定幣借貸賺息、槓桿交易等，Kaushik表示，今年2月在美國推出收息產品Gemini Earn，用戶可以借出加密貨幣等數碼資產以賺取約8.05%的年化收益率，並透露今年10月已將服務引入香港。Kaushik補充，截至今年10月，Gemini Earn為全球用戶賺取超過40億美元的貸款利息。

Kaushik又稱， 公司會向高級交易員提供ActiveTrader 平台，提供更專業服務及功能，包括高級圖表、支援不同訂單類型、拍賣及大宗交易等，其後會繼續擴展產品服務。

相關文章：

金管局：多種央行數碼貨幣跨境網絡有潛力加快跨境支付、節省成本

【虛擬貨幣】內地券商高層疑宣傳虛擬貨幣 被拉寶山看守所

【Bitcoin】內蒙古8招打擊虛擬貨幣「挖礦」 彭博：與非法採煤活動激增有關

記者：李哲毅