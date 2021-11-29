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【電動車】日產擬提升電動車銷售比例扭劣勢　以中國、歐洲市場為中心

商業 15:37 2021/11/29

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日產汽車雖然比其他汽車廠商更早開始量產純電動車，但銷情低迷。該企現希望集中投資於電動車，以扭轉局面。（法新社圖片）

日產汽車雖然比其他汽車廠商更早開始量產純電動車，但銷情低迷。該企現希望集中投資於電動車，包括純電動車及混合動能汽車，以扭轉局面。

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全球有不少車廠亦紛紛提出大規模投資電動汽車，日產汽車亦不例外。據日本傳媒報道，日產汽車將會於2030年前，把電動車銷售比例提高至50%，在歐洲市場的電動車比例更會擴大至80％。

中國、歐洲加強環保規定　電動車潛力湧現

日產雖比其他車企更早開始量產純電動車，但在Tesla等壓制下，銷售情況持續低迷。在2020年度，電動車只佔日產的全球銷量當中的1成；中國僅為2％，歐洲也只有10％。然而，就日產整體業務而言，中國市場在2020年度銷量達到145萬輛，屬最大市場。歐洲銷量為39萬輛，兩個地區的銷量佔全球50％。故該企看準這兩個市場不斷收緊環保規定，打算以此為中心，加緊推進電動化，扭轉劣勢。

日產計劃將歐洲唯一的生產基地、英國工廠轉型為電動汽車專用工廠，為了令一條生產線能夠同時生產純電動和混合動能汽車。在截止到2030年度的9年內，日產對電動車的投資計劃比之前增加30％以上。該企未來將重點投資研發新款純電動車和增產車載電池等。

增加投資研發車款、電池

在純電動汽車方面，2026年度之前，除了小型車「聆風」等現有5款車型之外，還將推出10款新車型。而車載電池方面，該企則會與法國雷諾和三菱汽車的日法聯盟共同採購。目標是降低佔每輛車生產成本3至4成的電池成本，將電動車價格降至與燃油車相若。

在減碳大趨勢之下，世界大型汽車廠商紛紛對電動車等進行大規模投資。豐田計劃在2030年內，全球銷售200萬輛電動車和燃料電池車（FCV），對車載電池投資1.5萬億日圓。Volkswagen打算到2030年電動車全球銷量佔比達到5成，2025年之前投資350億歐元。德國Daimle 、美國通用汽車及本田都宣佈將退出包括混合動能車在內的引擎車。

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責任編輯：葉泳珊

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