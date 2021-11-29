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【蘋果動向】iPhone、AirPods互相充電有望？彭博：蘋果開發進行中

科技 15:30 2021/11/29

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無線充電版AirPower‌胎死腹中後，蘋果仍未放棄，積極為其產品研發充電器。（法新社圖片）

蘋果（Apple）早於2017年就宣布將推出為iPhone、AirPods及Apple Watch充電的無線充電版AirPower‌，惟最後計畫卻胎死腹中。但蘋果仍未放棄，積極為其產品研發充電器。根據彭博社最新報告指，蘋果目前正在研發一種多設備充電器，而且是不限距離的無線充電技術，最終目標是要實現所有設備能「互相充電」的目標。

【2021聖誕節】果迷聖誕禮物提案　最平749元起跳是甚麼？

在最新一期的彭博資訊「Power On」時事通訊中，記者Mark Gurman表示蘋果正研發的充電器，以實現多設備充電目標，與現有的MagSafe Duo Charger（MagSafe雙充電器）不同，MagSafe Duo Charger只是將iPhone和Apple Watch的充電器互相結合。而新的充電器，是可以讓產品都可以相互充電，例如iPhone為 AirPods 或 Apple Watch 充電、iPad 可為 iPhone 充電等。

事實上，外界一直流傳iPhone擁有反向無線充電的技術，即允許人們將AirPods或Apple Watch放在iPhone的背面，以便隨時隨地為它們充電，但其技術一直未被蘋果證實。到底是次蘋果能否成功研發相關技術？就仍待官方公布了！

【蘋果更新】iOS 15.2最新測試版　添加自動模糊裸露圖像功能

【蘋果Mac】Intel版本Mac更新後「變磚」　蘋果即推更新滅火

責任編輯：文睿

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