【摺疊手機】傳OPPO將發布首款摺疊手機　2K畫質配備5,000萬像素自拍鏡頭

▲ 外媒報道指，OPPO或最快在下月發布首款摺疊手機Find N 5G，手機將配有2K畫質及5,000萬像素自拍鏡頭。

內地手機品牌OPPO智能手機業務近年增長迅速，該企不但研發自家手機芯片，也仿效三星（Samsung）、華為等品牌推出摺疊手機。外媒報道指，OPPO或最快在下月發布首款摺疊手機Find N 5G，手機將配有2K畫質及5,000萬像素自拍鏡頭。

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最近，有消息人士透過社交媒體微博上爆料，OPPO Find N會在下月內推出摺疊手機，該機採用7.8至8吋OLED顯示屏，屏幕分辨率為2K，可支援120Hz刷新率。他表示，手機將搭載Snapdragon888或888+芯片。

據另一爆料人士指，OPPO Find N將會採用多項新技術，除了曲面摺疊屏幕之外，還有新影像技術等。在鏡頭方面，手機前置3200萬像素屏下鏡頭、1300萬像素長焦鏡頭，以及後置5,000萬像素自拍鏡頭，自拍時將設有屏幕預覽功能。此外，該機支援50W無綫快速充電，預計提供256GB、512GB兩個版本，最低售價為12,999人民幣（約16,103港元）起。

責任編輯：李寶如