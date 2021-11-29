【Omicron病毒】食衛局：香港錄3宗Omicron輸入個案　國泰挫4%、大家樂曾創逾1月低

▲ 【Omicron病毒】食衛局：香港錄3宗Omicron輸入個案

Omicron新冠變種病毒成為全球疫情新變數，食衛局局長陳肇始公布，Omicron是疫情而來出現最多變異的變種病毒，香港目前已發現三宗Omicron變種病毒輸入個案，強調當局在患者進入社區前成功攔截。Omicron陰霾下，國泰航空 （00293） 午後跌幅擴大至4%，暫報6.49元，成交逾7400萬元。

食衛局證實錄得輸入個案的同時，世衛組織（WHO）宣布，Omircon新冠變異株相關的全球總體風險被評估為「非常高」。

個別餐飲股受壓，大家樂集團 （00341） 早段創逾1個月低見13.66元、跌4.5%，午後跌幅收窄至1%。太興集團 （06811） 曾跌2%，低見1.43元，同樣創逾1個月低，午後跌幅收窄至1%。

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上周有消息指，政府有意將「疫苗氣泡」擴大至食肆、戲院、健身室等所有表列處所，目的是推高新冠疫苗接種率。若消息屬實，屆時凡進入食肆堂食都必須要接種新冠疫苗，有餐飲業界憂慮會打擊生意額。有餐飲業代表受訪時表示，業界憂慮不打針的長者及家人都不進入食肆進食的話，生意額或會下跌20%、30%。

其他餐飲股方面，大快活 （00052） 跌0.1%，最新報16.78元。敘福樓集團 （01978） 跌4%，報1.02元。譚仔國際 （02217） 跌2.6%最新報3.04元。

周日（28日）公布中期業績的翠華控股 （01314） ，最新報0.242元，跌2.4%。富臨集團 （01443） 及稻香控股 （00573） 無起跌，分別報0.245元及0.89元。

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