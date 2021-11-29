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【疫苗氣泡】堂食或要強制打針　疫苗護照累餐飲股受壓、大家樂創逾1月低

股市 13:41 2021/11/29

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【疫苗氣泡】堂食或要強制打針　疫苗護照累餐飲股受壓、大家樂創逾1月低

上周有消息指，政府有意將「疫苗氣泡」擴大至食肆、戲院、健身室等所有表列處所，目的是推高新冠疫苗接種率。若消息屬實，屆時凡進入食肆堂食都必須要接種新冠疫苗，有餐飲業界憂慮會打擊生意額。受消息拖累，個別餐飲股受壓，大家樂集團 （00341） 早段創逾1個月低見13.66元、跌4.5%。

食飯、睇戲都要打疫苗？　政府據報有意將疫苗氣泡擴至食肆、健身室等｜【下一頁】

對於消息指政府正研究推出「疫苗護照」，有餐飲業代表受訪時表示，業界憂慮不打針的長者及家人都不進入食肆進食的話，生意額或會下跌20%、30%。

其他餐飲股方面，太興集團 （06811） 跌2%最新報1.45元，低見1.43元同樣創逾1個月低。

敘福樓集團 （01978） 跌4.7%報1.01元，下試全日最低位；譚仔國際 （02217） 跌2.2%最新報3.05元；大快活 （00052） 跌0.1%最新報16.78元。

周日（28日）公布中期業績的翠華控股 （01314） ，最新報0.245元，跌1.2%。

翠華上半年虧損收窄六成至3043萬元　計劃明年初在港增設3餐廳｜【下一頁】

富臨集團 （01443） 及稻香控股 （00573） 無起跌，分別報0.245元及0.89元。

相關文章：

【業績】富臨集團中期虧損收窄至230萬元 陶源系列收入按年升104.5%

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港股 譚仔國際（02217） 疫苗氣泡 疫苗 大快活 太興集團（06811） 敘福樓集團（01978） 翠華控股（01314） 稻香控股（00573） 餐飲

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