【中概股】賈躍亭旗下法拉第未來財報延期　據報仍需時調查沽空機構指控　中國造車仍照計劃進行、盤前靠穩升1%

▲ 【中概股】賈躍亭旗下法拉第未來財報延期 據報仍需時調查沽空機構指控 中國造車仍照計劃進行

賈躍亭創辦的法拉第未來（Faraday Future，美：FFIE）早前宣布，因未能按照要求及時提交第三季度財務報告，已收到納斯達克的退市警示函，有內媒指，延遲發布是因為法拉第未來正在調查有關沽空機構的指控，至於調查何時能夠結束、財報何時能夠披露，目前還無法確定，報道又提到，法拉第未來在中國市場的造車項目按照計劃在進行。

法拉第未來股價盤前升1.6%，報6.27美元。

法拉第未來延遲公佈業績 以調查「不準確信息披露」指控，看【下一頁】

*逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備【按此即睇】

上月初，美國沽空機構J Capital Research發表報告，質疑法拉第未來造車能力，同時形容賈躍亭是中國最著名的證券欺詐者。當時有報道引述法拉第未來相關人士回應稱，該報告所述內容嚴重失實，屬於無稽之談。

值得留意是，法拉第未來今月17日已經收到納斯達克的警示函，表明由於法拉第未來尚未提交季度報告，不未符合上市規則，要求法拉第未來在60日內重新提交合規計劃，特殊情況下，限期會延長至180日。若法拉第未來未有在期限內沒有提交相關的報告，公司可能會被摘牌。

法拉第未來曾發布澄清說明指，納斯達克警示函僅僅與公司推遲提交第三季財報相關，強調是一個正常的程序，公司正與納斯達克保持緊密聯繫，有信心在短期內重新恢復到常規狀態。集團又稱，只要公司及時恢復正常的SEC文件按時提交，就不會有股票退市的實際風險，同時提到目前發現一些社交賬號和自媒體文章對此進行了明顯的錯誤性解讀，正在努力盡快提交第三季財報，預計很快將會恢復到納斯達克規則下的正常狀態。

【沽空機構】賈躍亭法拉第未來遭沽空機構狙擊 被轟永遠賣不出一輛車

【電動車】法拉第未來收市僅升1.4% 賈躍亭：必須回國（附短片）

編輯：李哲毅