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【可持續發展】恒指公司推3條新指數　納低碳、可持續發展、ESG元素恒指藍籌　哪些藍籌「墮馬」？

股市 13:28 2021/11/29

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【可持續發展】恒指公司推3條新指數　納低碳、可持續發展、ESG元素恒指藍籌　哪些藍籌「墮馬」？

恒生指數公司公布，今日推出3條新指數，包括恒指ESG篩選指數、恒指低碳指數、恒指可持續發展指數。恒指公司指，3條指數分別透過國際視角將ESG元素、低碳元素、ESG元素加入恒生指數中。換言之，3條指數都是以恒生指數現有60家成份股為基礎，而篩走部分成份股。

恒指低碳指數有60家成份股，即全數恒指藍籌都在成份股內。

恒指ESG篩選指數有58家成份股，未被納入的藍籌股包括中電 （00002） 、電能 （00006） 兩家電力基建股，反而「三桶油」中海油 （00886） 、中石油 （00857） 、中石化 （00386） 都在指數內。

恒指可持續發展指數屬定制指數，成份股共54家，未被納入的藍籌包括中電、電能、新世界發展 （00017） 、中石油、中石化和中信股份 （00267）

恒指季檢揭盅 京東、網易、新奧能源、潤啤染藍，可見【下一頁】

*《石Sir午市閒談》今日推介港鐵｜恒隆、新地、太古、騰訊、小米最新部署*

恒生指數月中季檢，已宣布納入京東  （09618）  、網易  （09999）  、新奧能源  （02688）  、華潤啤酒  （00291） 4家股份，由於恒指新貴下周一（12月6日）才生效。恒指公司3條新指數未納4家新貴。

*重溫今早《ET開市直擊》南非變種病毒有幾嚇人 資金四散有貨好快走？*

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港股 可持續發展 ESG 藍籌股 恒生指數 中電控股（00002） 電能實業（00006） 中國石油化工股份（00386） 中國石油股份（00857） 中信股份（00267）

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