▲ 【可持續發展】恒指公司推3條新指數 納低碳、可持續發展、ESG元素恒指藍籌 哪些藍籌「墮馬」？

恒生指數公司公布，今日推出3條新指數，包括恒指ESG篩選指數、恒指低碳指數、恒指可持續發展指數。恒指公司指，3條指數分別透過國際視角將ESG元素、低碳元素、ESG元素加入恒生指數中。換言之，3條指數都是以恒生指數現有60家成份股為基礎，而篩走部分成份股。

恒指低碳指數有60家成份股，即全數恒指藍籌都在成份股內。

恒指ESG篩選指數有58家成份股，未被納入的藍籌股包括中電 （00002） 、電能 （00006） 兩家電力基建股，反而「三桶油」中海油 （00886） 、中石油 （00857） 、中石化 （00386） 都在指數內。

恒指可持續發展指數屬定制指數，成份股共54家，未被納入的藍籌包括中電、電能、新世界發展 （00017） 、中石油、中石化和中信股份 （00267） 。

恒指季檢揭盅 京東、網易、新奧能源、潤啤染藍，可見【下一頁】

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恒生指數月中季檢，已宣布納入京東 （09618） 、網易 （09999） 、新奧能源 （02688） 、華潤啤酒 （00291） 4家股份，由於恒指新貴下周一（12月6日）才生效。恒指公司3條新指數未納4家新貴。

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