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【可持續發展】恒指公司推「因子整合」ESG、低碳版恒指　哪些藍籌墮馬？

股市 17:44 2021/11/29

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【可持續發展】恒指公司推3條新指數　納低碳、可持續發展、ESG元素恒指藍籌　哪些藍籌「墮馬」？

恒生指數公司推出3條新指數，包括恒指ESG篩選指數、恒指低碳指數、恒指可持續發展指數，3條指數都是恒生指數成份股為基礎，再以「因子整合（ESG intergration）」方式，按成份股的ESG風險、碳排放和可持續發展風險，調整指數成份股個股權重。

恒指公司行政總裁巫婉雯稱，「因子整合」是近年ESG投資策略發展主流策略，於2020年佔全球可持續發展投資資產的43%。有關方式是以主流指數為起點，因應特定ESG主題而調整成份股權重，令得出來的ESG指數既可降低ESG風險，也與現有指數表現相似，可利用相關投資工具生態對沖風險。

巫婉雯表示，3條新指數中，恒指可持續發展指數屬訂制指數，即是按用家要求才編制。她表示，投資界近年對可持續發展主題愈來愈關注，有信心另外兩條指數都能有好反應，會在發佈後再與投資界交代細節，料在香港、內地都有相關產品可發展。

3條ESG版本恒指成份股不盡相同

恒指低碳指數有60家成份股，即全數恒指藍籌都在成份股內，但會因應上市公司的碳排放強度調整個股權重。恒指公司指，調整後的恒指低碳指數，碳強度加權平均值較恒生指數低66.7%，2014年指數調整日至今，年度化收益4.3%，跑贏恒指0.4百分點，追蹤誤差0.88%。

恒指ESG篩選指數有58家成份股，會剔走煤炭、煙草、爭議性武器業務收入超出指標的公司，並調整成份股權重，因此未納入中電 （00002） 、電能 （00006） 兩家電力基建股，反而「三桶油」中海油 （00886） 、中石油 （00857） 、中石化 （00386） 都在指數內。

恒指公司表示，恒指ESG篩選指數的ESG風險評級，較恒指低11.4%，而從2018年12月至今的年化收益率4.4%，跑贏恒指2.1百分點，追蹤誤差約1.35%。

恒指可持續發展指數屬訂制指數，成份股共54家，未被納入的藍籌包括中電、電能、新世界發展 （00017） 、中石油、中石化和中信股份 （00267）

恒指季檢揭盅 京東、網易、新奧能源、潤啤染藍，可見【下一頁】

*《石Sir午市閒談》今日推介港鐵｜恒隆、新地、太古、騰訊、小米最新部署*

恒生指數月中季檢，已宣布納入京東  （09618）  、網易  （09999）  、新奧能源  （02688）  、華潤啤酒  （00291） 4家股份，由於恒指新貴下周一（12月6日）才生效。

恒指公司3條新指數未納4家新貴，巫婉雯補充，當恒指重新調整時，3條指數都會因應恒指換馬而調查成份股。

*重溫今早《ET開市直擊》南非變種病毒有幾嚇人 資金四散有貨好快走？*

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記者：麥德銘

港股 可持續發展 ESG 藍籌股 恒生指數 中電控股（00002） 電能實業（00006） 中國石油化工股份（00386） 中國石油股份（00857） 中信股份（00267）
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