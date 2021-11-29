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【Omicron變種】南非航班新冠患者 逃出荷蘭隔離酒店被捕

環球社會熱點 13:07 2021/11/29

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非洲近日出現名為Omicron的B.1.1.529的新冠變種病毒，有2架由南非抵達荷蘭機場的航班，多達61人對新冠病毒檢測呈陽性，其中13人感染Omicron變種。荷蘭當局指有檢測呈陽性旅客私自逃離隔離酒店試圖乘坐飛機離境，當局已經拘捕涉事旅客。

【Omicron變種】各國實施禁飛措施 南非旅遊業料大受打擊 【下一頁】

荷蘭衛生部門周末證實，2架由南非開普敦及約翰內斯堡抵達阿姆斯特丹機場的航班，機上共計約600人中，有多達61人對新冠病毒檢測呈陽性。當局其後宣布有13名旅客確診Omicron變種。

荷蘭警方周日（28日）宣布拘捕了一對夫婦，指他們是乘搭南非航班、新冠檢測呈陽性的旅客。他們獲安排在酒店隔離，但私自逃至機場。

法新社指這對夫婦分別為一名30歲的西班牙男子，以及一名28歲的葡萄牙女子。

南非醫生率先通報 Omicron變種感染者症狀輕微 【下一頁】

據悉，這對夫婦抵達阿姆斯特丹機場乘坐飛機準備離境，警方在飛機起飛前於機上拘捕他們。荷蘭《電訊報》指，這對夫婦或因違反荷蘭檢疫規定而遭到當局起訴。

荷蘭國家公共衛生研究院（Dutch National Institute for Public Health, RIVM）早前指，南非航班的調查尚未完成，不排除有更多旅客確診Omicron變種。

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責任編輯：鄭錦玲

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