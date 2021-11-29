【Omicron變種】各國連環禁飛 南非機場陷入混亂

南非新發現的變種新冠肺炎病毒B.1.1.529被命名為「Omicron」，多國因憂慮其傳染能力更勝Delta變種，陸續宣布禁止南非航班入境。有報道指，南非機場因此陷入混亂，當地旅遊業亦大受打擊。有南非專家指，禁飛措施或未能阻止 Omicron變種傳播。

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南非科學家上周四（25日）宣布發現Omicron變種後，英國、美國等國家迅速禁止南非航班入境，導致大量人士在機場滯留。滯留南非機場旅客 Steve Lawrence指原定到訪美國，但現在卻被困機場，形容場面是「絕對的混亂」（absolute chaos），情況每時每刻都有轉變，無人可以如期執行外遊計劃。

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南非旅遊業亦因Omicron變種而大受打擊，大量旅客取消酒店訂單。南非西北省旅館老闆Manuela Pallamer接受《半島電視台》採訪透露，對情況轉變速度感到震驚，酒店已經收到大量取消訂單要求。他指雖然南非本地旅遊業情況良好，但所有外國遊客取消訂單亦會令當地酒店業大受打擊。

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南非自11月以來，每日新冠確診患者數目較之前增加13倍，上周六（27日）錄得3,220宗確診個案，累計近9萬人死亡。當地疫苗學家Shabir Madhi批評，發達國家認為可以透過全面禁止南非航班入境，阻止Omicron變種傳播的想法過於天真。Omicron變種或已透過未曾到訪南非人士，進入當地社區。

卡塔爾《半島電視台》報道指，南非旅遊業去年訂單量減少，去年已損失100億美元（約780億港元），今次主要海外市場航班禁飛估計將每周損失約1,000萬美元（約7,800萬港元）。南非政府批評，任何對南非實施的旅行禁令是錯誤的，世衛亦呼籲各國保持冷靜。

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責任編輯：李俊儀