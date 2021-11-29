【網絡私隱】澳洲擬立法打擊網絡欺凌　或公開「鍵盤戰士」資料

▲ 澳洲政府將會立法強制社交媒體，提供在平台上發表惡意言論及誹謗性言論的用戶資料，藉以打擊網絡欺凌。（法新社圖片）

社交平台興起後，網絡欺凌的情況愈趨嚴重。為了解決相關問題，據路透社報稱，澳洲總理Scott Morrison日前表示，澳洲政府將會立法強制社交媒體，提供在平台上發表惡意言論及誹謗性言論的用戶資料，藉以打擊網絡欺凌。此舉一出，即引來大眾質疑新法例或有損個人私隱。

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路透社指出，澳洲政府一直觀察用家在Twitter和Facebook等社交媒體的使用情況。Scott Morrison認為，當前的網絡不受管制，匿名用家可以隨意留言攻擊。他又指出，社交媒體有責任維護留言區的安全。因此，澳洲高等法院於9月時裁定，媒體營運者應為平台上的惡意言論負上法律責任。

據稱，新法例將新增投訴機制，如民眾認為自己於社交媒體遭受誹謗、霸凌或攻擊，可通過法院要求諸如Twitter、Facebook母公司Meta Platforms等提供社交網絡平台的公司刪除相關內容。若惡意留言無法刪除，民眾即可尋求法律援助，並強制社交平台營運者，公開留言的用戶資料。

消息傳出後，不少澳洲民眾認為新法例將會損害個人私隱。外媒Engadget則指，匿名留言可以保護政治異見人士和其他無害批評者，亦有人擔心新法例實行後，將會如同中國， 用於阻止對政權的挑戰。

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責任編輯：文睿