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【互聯網監管】散戶棄港股投美股？李小加：錢永遠有兩面毋須擔心　另倡立「北部特區法」

股市 12:44 2021/11/29

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【互聯網監管】散戶棄港股投美股？李小加：錢永遠有兩面毋須擔心　另倡立「北部特區法」

內地監管措施連綿不絕，港交所 （00388） 前行政總裁、滴灌通創辦人李小加接受本報訪問時，稱不憂慮投資者興趣由港股轉至美股。李小加稱，「錢這個東西就像水一樣，它流過這邊去，一個擺又回來，不用擔心。」

只要中國是世界第二大經濟體，中國發展趨勢就在這兒。錢永遠有兩個mindset（心態），一個Fear（恐懼）、一個Greed（貪婪），恐懼一來、貪婪走掉，恐懼稍為少一點、貪婪又回來。

*重溫今日【石Sir午市閒談】今日推介港鐵*

自李小加退任港交所後，他在政界動向屢成關注。李小加在新一屆立法會提名兩名候選人，除了商界有名的盛智文，也有提名「港漂」團體香港新方向的張欣宇出選新界北選區。

*重溫今早《ET開市直擊》南非變種病毒有幾嚇人 資金四散有貨好快走？（附time code）*

李小加專訪全文：

滴灌通投資內地小企業 冀明年擴至千家

發展趨勢在中國 不擔心走資

李小加倡立「北部特區法」 　試行「一港兩制」

李小加稱，未曾留意張欣宇在831事件太子站經理角色，僅指自己在接受提名期間前設下原則，「不肯定我說Yes的人不要來，最後就只有兩人來。」李小加稱，與張欣宇交談時，認為對方年青、出身樸素，沒有太濃政治基因，以民生議題為主，因此願交出提名票。

李小加續指，視北部都會區發展為今屆立法會的頭等大事，甚至認為當局應考慮設立「北部特區法」，試行「一港兩制」，有不同於香港其他地區的管理制度。

他分析，北部都會區是解決香港民生、住屋的契機，當中不涉及「一國兩制」須中國、國際信任事宜，「僅是香港740萬人的事」，若能利用新土地，以新管理方式徵收土地、發展、「政府角色大一點」，都可以開創與現有香港經濟發展的不同方式。

對於外界有憂慮財政負擔規模龐大，李小加反指：「一河之隔就是黃金萬両，幾乎是無風險的發展」。

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港股 美股 新界北 北部都會區 李小加

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