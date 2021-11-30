【美股開市】道指跌229點　納指跌0.4%　Tesla升逾1%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

Moderna表示新冠疫苗對Omicron新變種病毒效果，不太可能像對Delta變種那樣有效。市場等待聯儲局主席鮑威爾及美財長耶倫出席聽證會的講話，歐美股市跌幅收窄。

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＊Omicron來襲疫苗股點揀？復星醫藥2196vs藥明生物2269：【按此速睇】＊

即市走勢︰

【21：30】美股開市，道指跌229點，納指跌0.4%，標指跌30點或0.7%。

【20：50】道指期貨跌360點，納指期貨跌近0.5%。歐股跌幅收窄，德股跌1.1%，法股跌1%，英股跌0.7%。

【19：01】道指期貨跌430點，標指期貨跌47點或1%，納指期貨跌0.5%。歐洲跌勢未止，德股跌1.5%，法股跌1.3%，英股跌逾1.2%。

【16：41】美股期貨跌幅擴大，道指期貨跌523點，報35278點；標指期貨跌51點，報4603點；納指期貨跌80點或0.5%，報16318點。

【16：14】【員工褔利】高盛推出新員工福利挽留人才 包括延長家庭護理假、喪假

【14：35】美國藥廠莫德納（Moderna）行政總裁邦塞爾（Stephane Bancel）接受外電訪問時表示，新冠疫苗對新變種病毒Omicron的效果不太可能像對Delta變種那樣有效。美股期貨突挫，道指期貨跌逾400點或1.2%、標指期貨跌1.1%、納指期貨跌0.6%。

【變種病毒】莫德納CEO：料現有新冠疫苗對Omicron毒株的有效性大幅下降 新疫苗研發仍需時數月

【變種病毒】南非變種病毒有幾嚇人 資金四散有貨好快走？

【12：45】道指期貨升31點，報35167點；標指期貨升1點，報4656點；納指期貨跌1點或0.01%，報16398點。

【11：22】【宜家家居】IKEA最大加盟商全年經營利潤增3成 疫情帶動家居用品需求創新高

【10：31】【美國經濟】耶倫促國會提高美國債務上限 通過拜登1.7萬億美元支出法案

【08：47】【變種病毒】輝瑞CEO料現有疫苗對Omicron有一定防護效力 數周後得出防護力結果

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==以下11月29日（周一）股市==

市場觀望新型變種病毒Omicron實際威力，美國未擬封城，將於周四制定應對策略。投資氣氛略回穩，美股反彈，油價曾升7%，道指最多升388點。資金避險情緒降溫，美國10年期債息升至1.52厘；道指收市升236點，報35135點，納指升291點或1.88%，報15782點；標指升60點，報4655點。油價方面，紐約期油一度升7%，高見報72.93美元；收市升2.64%，報69.95美元。布蘭特期油漲0.99%，報73.44美元。油組及盟友（OPEC+）本周會議上將討論如何應對Omicron的影響。

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BioNTech及莫德納（Moderna）宣布計劃開發Omicron疫苗，刺激股價升4%及11%。

美國總統拜登與白宮首席醫學顧問福西（Anthony Fauci）會面後表示，新變種病毒Omicron值得關注，但民眾不必恐慌，全面接種疫苗並注射加強劑是最好的保護，暫時認為不需要採取封城或停擺的額外措施，若有需要將與藥廠合作，同時鼓勵民眾在室內地方配戴口罩。

市場觀望Omicron對防疫及經濟帶來的影響，美滙呈強，金價回吐。紐約期金周一收市跌2.9美元，報1785.2美元。

世衛最新警告，變種病毒omicron對全球機成非常高的風險，似乎正傳播。

美國商務部長雷蒙多在半導體芯片圓桌會議上表示，現時判斷Omicron變種病毒是否會對全球供應鏈產生任何影響還為時過早。

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焦點新聞︰

【一周前瞻】非農數據、經濟狀況褐皮書等來襲 Omicron下重磅數據影響或弱化

即市走勢︰

【02：16】道指漲345點或近1%；納指升323點或2.1%；標指升75點或1.6%， 美國總統拜登表示未擬採取封城的額外措施， 華府周四將會制定應對Omicron變種毒株的策略。

【01：46】道指漲幅再度擴大至1%，Salesforce（美：CRM）漲超4%，領漲成分股。

【00：53】推特（美：TWTR）轉跌，盤初一度漲逾8%，現跌1.3%。

【00：53】美股半導體板塊走高，格芯（美：GFS）漲6.87%，微芯科技（美：MCHP）漲4.5%，納微半導體（美：NVTS）漲4.34%，英偉達（美：NVDA）、高通（美：QCOM）漲超4%，恩智浦半導體（美：NXPI）漲3.79%，博通（美：AVGO）漲3.38%。

【00：50】道指升163點或0.5%， 報35062點；納指漲253點或1.6%， 報15744點；標指升50點或逾1%

【00：41】紐元兌美元曾跌0.5%至一年來新低，報0.679

【00：28】瑞典、西班牙檢測到首宗Omicron變異株感染病例。

【23：50】【美股焦點】Twitter委任技術總監出任新CEO 去年對冲基金Elliott曾「逼宮」

【23：39】道指暫升69點

【22：30】美股開市，道指高開388點，報35287點，納指升1.5%，報15722點，標指升58點，報4653點。

外電引述消息指，推特CEO Jack Dorsey料將離職，Twitter開市升逾10%，報52.27美元。

【18：12】道指期貨反彈149點，納指期貨升1%，標指期貨升32點。美國債息回升3%，報1.53厘。

【12：45】紐約期油反彈5%，報71.57美元，布蘭特期油反彈4.2%，報75.79美元。

【12：35】道指期貨升256點，報35155點；標指期貨升47點，報4641點；納指期貨升220點或1.4%，報16245點。

*重溫今早《ET開市直擊》南非變種病毒有幾嚇人 資金四散有貨好快走？*【按此-附time code】

【11：55】【LV】LVMH男裝創意總監Virgil Abloh因癌離世 終年41歲

【10：50】【變種病毒】Moderna︰明年初或推針對Omicron新變種病毒疫苗

【09：45】【TSLA】Tesla馬斯克一改以往催工風格 據報轉要求員工降低交貨成本

【07：30】【變種病毒】Omicron來勢洶洶 多間藥廠表明會迅速行動、最快明年初有疫苗

【07：30】南非出現新變種病毒B.1.1.529，世衛命名為Omicron，新疫情引發全球市場恐慌，「黑色星期五」全球股市急瀉 ； 道指上周五曾瀉1054點，低見34749點，收市報34899點，瀉905點或2.53%；標指收報4594點，跌106點或2.27%；納指報15491點，跌353點或2.23%。紐約期油瀉13%，俗稱「恐慌指數」的VIX指數急升54%至28.62。美股上周市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩